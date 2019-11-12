دون استعانة بأخصائي.. شاب يخسر 40 كيلو من وزنه في 11 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نجح شاب هندي لم يتجاوز عمره 17 عامًا، في التخلص من عشرات الكيلوجرامات الزائدة من وزنه بالاعتماد على نفسه، ودون الاستعانة بأخصائي تغذية أو خبير في التمارين الرياضية.

تمكن فيبهاف ديباك، وهو طالب في المدرسة الثانوية، من خسارة أكثر من 40 كيلوجراماً من وزنه الذي تجاوز 100 كيلوجرام، خلال 11 شهراً فقط.

وكان فيبهاف، قد ضاق ذرعاً بوزنه الزائد، والإحراج الذي يتعرض له في المدرسة بين زملائه، لذا قرر أن يبدأ نظاماً صارماً يعتمد بشكل أساسي على الحمية الغذائية والتمارين الرياضية.

واعتاد فيبهاف تناول البيض المسلوق وكوباً من الحليب مع بعض الشوفان والفاكهة على وجبة الإفطار، إضافة إلى كمية من الفاكهة المجففة بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار.

أما وجبة الغداء فقد اعتمدت على الأرز المسلوق والمقلي، وبعض الأطعمة الصحية الأخرى، في حين اعتمدت وجبة العشاء على صدور الدجاج، والسلطة والخضروات المسلوقة.

واعتاد الشاب الصغير على ممارسة الرياضية بشكل يومي في منزله، لمدة ساعة كاملة، وتناول الحليب مع الموز قبل التمرين.

وأقر فيبهاف بأنه اعتاد على كسر حميته الغذائية بين الحين والآخر، حيث كان في بعض الأحيان يتناول البيتزا والآيس كريم ولحم الضأن، بحسب ما نقلت "24" الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.