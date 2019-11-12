عصير البصل يطرد البلغم وشاي الزعتر للسعال.. وصفات منزلية لعلاج نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشار المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية إلى أن العلاجات المنزلية ووصفات الطب البديل يمكن أن تخفف من أعراض نزلات البرد، إلا أنه حذر من أن مثل هذه العلاجات قد يكون لها آثار جانبية محتملة، ونصح المرضى بضرورة الاستفسار عن المخاطر المحتملة واستشارة طبيب الأسرة.

وفي حالة الإصابة بالسعال فإنه يمكن استعمال شاي الزعتر من الصيدلية، كما يمكن الاعتماد على عصير البصل الطارد للبلغم، وتناول ملعقة منه على مدار اليوم، إلا أن الخبراء الألمان نصحوا بإعداد عصير البصل مجددا كل يوم، حتى لا تتكون به البكتريا والجراثيم.

وإذا كانت نزلات البرد مصحوبة بالحمى، فإنه يمكن استعمال ضمادات الساق لتبريد الجسم، ومع ذلك أوضح الخبراء الألمان أن هناك الكثير من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، والتي لا يُسمح معها باستعمال ضمادات الساق، مثل الارتجاف وعدوى المسالك البولية وبرودة اليدين والقدمين.

وعلى الرغم من توافر الكثير من العلاجات المنزلية للأعراض المرضية الأخرى، بدءا من فقدان الشهية وحتى الأرق، إلا أن المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية أكد أن هذه العلاجات وإجراءات الطب البديل لا تغني عن زيارة الطبيب المختص.