فساتين أنيقة من وحي كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - كارلا حداد من النجمات العربيات المشهورات بأناقتهنّ واطلالاتهنّ العصرية، ولا سيما في المناسبات الرسمية وفي الفساتين، حيث إنّ قوامها الممشوق يساعدها في اعتماد أجمل الخيارات بقصات وألوان مختلفة، وقد جمعنا بالصور اليوم موديلات فساتين أنيقة من وحي الإعلامية كارلا حداد، شاهدي الصور واختاري الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسبكِ من ناحية اللون والقصة، واستوحي منها بعض أجمل الأفكار لتتألقي أنتِ أيضًا في مناسباتكِ القادمة.



فستان ميدي باللون البرتقالي اختارته كارلا حداد

كارلا حداد اختارت فستان ميدي باللون البرتقالي



الألوان الحيوية تناسب كارلا حداد كثيرًا، لا سيما وأنها شقراء الشعر وغالبًا ما تكون بشرتها باللون البرونزي، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ميدي باللون البرتقالي من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، بقصة ضيقة ومكشوف الأكتاف، وقد تسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه وبعض المجوهرات الناعمة.





فستان أوف شولدرز تألقت به كارلا حداد

فستان ناعم بقصة اوف شولدرز اختارته كارلا حداد





إحدى أجمل اطلالات كارلا حداد التي رصدناها لها مؤخرًا، كانت في فستان بتصميم أنثوي ناعم باللون الزهري، بقصة مكشوفة الأكتاف وأكمام واسعة تنتهي بسوار عريض عند المعصم، زينت خصره بحزام رفيع وأكملت اللوك بعقد بارز التفّ حول الرقبة.





اطلالة براقة اعتمدتها كارلا حداد

تألقت كارلا حداد في فستان براق باللون الفضي





تعشق كارلا حداد الاطلالات البراقة وكثيرًا ما تعتمد فساتين سهرة من الترتر أو من الأقمشة اللامعة، مثل هذا الفستان الذي اختارته باللونين الفضي والزهري بقصة مميزة بياقة عالية وأكمام طويلة، مع فتحة طويلة على الساق وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ شفاف وخاتمًا وأقراطًا ماسية بارزة.



فساتين أنيقة من وحي الإعلامية كارلا حداد جمعناها لكِ اليوم شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ بحسب اللون والقصة لتتألقي في مناسباتكِ القادمة أنتِ أيضًا.