مكياج فرنسي ناعم بأسلوب باز فيغا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - تتمتع الممثلة الإسبانية باز فيغا بملامح ناعمة وجذابة تجعلها تبدو أصغر سناً. فصاحبة الـ43 عاماً لا تزال تحافظ على نضارة بشرتها وتُحسن اختيار أسلوب المكياج الذي يُظهرها شابة مشرقة في جميع المناسبات. تعتمد باز على خيارات بسيطة تمنحها مكياجاً ناعماً يشبه أسلوب المكياج الفرنسي الذي تسعى إلى الحصول عليه معظم الشابات والسيدات اللواتي يملن إلى الإطلالات الهادئة.



إليك أبرز خطوات تطبيق المكياج الذي تعتمدها باز فيغا للحصول على مكياج فرنسية ناعم وجذاب.



1- مكياج عيون دخاني

تستفيد باز فيغا من لون عينيها الداكن والغامض لتحدث تأثيراً دخانياً من خلال اختيار ظلال عينين باللون الأسود تجعله يبدو ضبابياً من خلال تطبيقه بواسطة الفرشاة. كما تضفي لمسة جذابة مع ماسكرا سوداء مكثفة للرموش تزيد من غموض نظراتها. ولتزيد من سحر مكياج عينيها، تستخدم باز فيغا قلم كحل وتستخدمه فوق جفنها العلوي ومباشرة على محاذاة جفنها السفلي، حتى تحصل على مكياج عيون دخاني إنما هادئ.

عيون دخانية



2- مكياج عيون هادئ

في بعض الأحيان تفضّل باز أن تبقي عينيها بمظهر طبيعي جداًن لذا نراها تكتفي بلمسة الماسكرا مع بعض الظلال باللون البني، ما يجعل مكياج وجهها بشكل عام هادئ وعفوي. ولكن عندما تختار هذا النمط من مكياج العيون، تزيد من وهج ملامحها من خلال اعتماد أحمر شفاه بلون قويّ أو لافت.

أسلوب مكياج هادئ

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3- بشرة مشرقة

تدرك باز بأن للون البشرة تأثيراً كبيراً على نجاح المكياج، لذا تختار كريم أساس يناسب لون بشرتها الطبيعي ولكنها تزيد من بريقه من خلال استخدام الهايلايتر الذي توزّعه بحرفية على خديها وجبينها، مع القليل منه على جفنيها الثابتين. كما أن باز تميل إلى اختيار البلاش بألوان زاهية وناعمة كاللون الزهري- الخشبي الذي يزيد من أنوثة ملامحها.



4- أحمر الشفاه

توازن باز فيغا في ألوان المكياج التي تختارها، لذا نجدها تميل إلى أحمر الشفاه بدرجات النيود أو الزهري الفاتح عندما تعتمد مكياج عينين داكناً بعض الشيء، فيما ترتدي شفتاها لوناً قوياً كالأحمر أو الفوشيا عندما تكون عيناها خاليتين من أي ألوان ظلال ومكتفيتين بالماسكرا.