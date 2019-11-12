خبير تغذية: الشوفان والبلية من العناصر الهامة لعلاج السمنة

قال الدكتور أحمد الخطيب، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن الحبوب الكاملة تعتبر مصدر غني جدا بالألياف، بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومن أمثلتها الفريك والبرغل والفاصوليا البيضاء والقمح.

وأضاف الخطيب، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن تناول طبق بليلة مع كوب لبن مضاف إليه ملعقة عسل صباحا يعتبر وجبة كاملة مفيدة جدا، وغنية لما تحتويه من العناصر الغذائية المتعددة، وأن تناول ثلاث ملاعق من الشوفان على كوب زبادي صباحا أو مساء لمدة ثلاثة أشهر يكفي لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لأن الشوفان أو البليلة تمنح الشعور بالشبع على مدار اليوم لامتصاصهم الماء وكبر حجمهم داخل المعدة مما يعطي الشبع والامتلاء.

وتابع الخطيب، إن الحبوب الكاملة تعد مصدر جيد لفيتامين "هـ" الذي يساعد على نضارة البشرة، وأن الفاصوليا البيضاء واللوبيا يعدوا مصدر هام للبروتينات النباتية والحديد، كما تساعد في تحسين مستوى السكر في الدم، وتحسين نسبة التركيز لسهولة هضمها.