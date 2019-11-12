قالت الدكتورة مكارم الغمري، عميدة كلية الألسن السابقة وأستاذ الأدب الروسي، إن وسام "بوشكين"، الذي حصلت عليه من الرئيس الروسي فلادييمير بوتين، يُمنح للأجانب، الذين يساهمون في تقديم الثقافة الروسية في روسيا والدول المختلفة.
وأضافت، خلال لقائها عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنها درست الأدب الروسي منذ سنوات وعلمته لأجيال من طلبة كلية الألسن، وأنها قدمت دراسات عن علاقة الأدب العربي بالأدب الروسي.
واعتبرت الغمري أن العلاقة بين الأدب الروسي والعربي علاقة ثرية وأنها خلال السنوات الماضية قدمت بعض الترجمات لنماذج من الشعر والقصة والمسرح الروسي، موضحة أن تكريمها جاء كتقييم لمسيرتها مع الأدب والثقافة الروسية.
وقالت الغمري إنها ألقت كلمة قصيرة بعد تكريمها وأن الرئيس الروسي رد عليها قائلا باللغة العربية: "شكرا شكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر مكارم الغمري عن حصولها على وسام "بوشكين": بوتين قالي شكرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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