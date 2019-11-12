"بياجيه" تفتتح صالونًا جديدًا للبيع بالتجزئة في الغاليريا في جزيرة المارية في أبوظبي

بياجيه تقدم مفهوماً جديداً للبيع بالتجزئة مستوحى من "الجانب المشرق من الحياة" Sunny Side of Life

أطلقت بياجيه متجراً ذو مفهوم جديد في الغاليريا في جزيرة المارية، ذات الإطلالة الخلابة على أفق مدينة أبو ظبي، الوجهة الفخمة للعاصمة ولعشاق التسوّق الفاخر. وهذه الخطوة هي مدعاة سرور لدار بياجيه بأن تكون جزءاً من الغاليريا، الموقع المشوّق والفخم الذي يجسد كل شيء تتمحوّر حوله بياجيه ومسيرتها: الجرأة والفرح المشترك. ويوفر صالون بياجيه الجديد، المستوحى من أجواء صالون بياجيه التاريخي وفلسفة الدار العريقة القائمة على الاحتفال بالجانب المشرق من الحياة "Sunny Side of Life"، للزائرين فرصة التمتع ببيئة دافئة وجذابة تشجعهم على إرتياد المكان واكتشاف إبداعات بياجيه الفريدة.

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في عام 1959، افتتحت بياجيه أول صالون لها في شارع "رو دي رون" Rue du Rhône في جنيف، حيث شكّل الصالون مكان لملتقى الأشخاص للاستمتاع بالوقت معاً واكتشاف إبداعات بياجيه الجديدة. وبعد مرور 60 عاماً تقريباً، تكشف بياجيه عن بيئة معاصرة تحتضن البذخ المميز والجريء لأسلوب العلامة المرموقة. وتعد الجمالية النابضة بالحياة لصالون بياجيه تتويجاً لمميزات ألوان الصالون الجديد، التي تم اختيارها بدقة من العناصر الملهمة للعلامة والموجودة في مجموعات بياجيه وهي الذهب، والأبيض، والأحمر المرجاني، والوردي، والأصفر، والطيف المتميّز لأزرق بياجيه، اللون الخاص بالدار، هذا الأزرق الذي يستحضر المياه الدافئة، الفوارة، المفعمة بالحيوية الحاضرة في الأماكن التي ألهمت المجموعات والتي تمثل رمزاً لكاريزما دار بياجيه وشعورها بالحرية والطاقة. ويشير التدرّج الغني للون أزرق بياجيه أيضاً إلى الأحجار المستخدمة في إبداعات الدار، مثل اللازورد المشّع والفيروز الرائع.



ويتميّز الموقع الجديد بواجهة متوهجة تجذب الضيوف إلى الداخل عبر نوافذ مقوسة ترحيبية يغمرها الضوء. وبمجرد العبور إلى الداخل، سوف يستكشف الزوار عالماً مضيئاً زاهراً، تم تصميمه بأكثر التفاصيل تعقيداً، بما في ذلك أغطية الجدران الذهبية التي تستند إلى زخرفة "بالاس" Palace Decor من أعمال بياجيه الفريدة، وهي تقنية نقش للذهب خاصة تستخدم منذ ستينيات القرن الماضي. وتمشياً مع قيم الدار السخية، فإن تصميم صالون بياجيه هذا يدعو الضيوف لتجربة المجموعات ومشاركة اللحظات السعيدة. كما يضم الصالون منطقة جديدة لكبار الشخصيات لتمضية لحظات فريدة وخصوصية.



سيوفر موقع الغاليريا المفتتح حديثاً مجموعة مختارة من قطع الذهب والماس الجديدة من مجموعة مجوهرات بياجيه "سانلايت" Piaget Sunlight الفاخرة، المستوحاة من بريق وطاقة الشمس، باعتبارها حصرية عالمية. كما سيقدم صالون بياجيه أيضاً مجموعات كاملة من مجوهرات بياجيه، بما في ذلك مجموعة "بوسيشن" Piaget Possession، بالإضافة إلى مجموعة الدار من الساعات، ومن ضمنها ساعة "غالا" Piaget Gala الأيقونية.



نبذة عن بياجيه

تجسد دار بياجيه الإبداع الجريء، وهي ميزة استمرت في التغلغل في إبداعات الدار منذ بداية عام 1874. إذ منذ ورشة عمله الأولى في منطقة "لا كوت او فيه" Côte-aux-Fées، كرس جورج إدوار بياجيه نفسه لصياغة وإنتاج حركات عالية الدقة، ليحقّق إنجازاً فذاً شكل الأسس لاسمنا الرائد.



في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كشفت بياجيه النقاب عن الحركات الرقيقة للغاية التي أصبحت فيما بعد علامة الدار التجارية وحجر الزاوية لمجموعة ألتيبلانو Altiplano. وبإعتبارها عالماً للإبتكار الحقيقي في مجال الساعات والمجوهرات، تؤمن دار بياجيه بقوة بالعقول الخلاقة الإبداعية والقيم الفنية، التي تعمل ضمن أسوار ورشاتنا "Ateliers de l’Extraordinaire" حيث يواصل الحرفيون البارعون تسخير المهارات النادرة التي نقلتها الدّار وأثرتها وحافظت عليها جيلاً بعد جيل، محوّلين الذهب والجواهر والأحجار الكريمة الثمينة إلى أعمال وتحف فنية آسرة.

ومن خلال سعيها لتجسيد الحرفية البارعة المتفوقة، ابتكرت دار بياجيه منتجات رمزية تعبيراً عن التميز الجريء، تحلّت بها مجموعاتها بما في ذلك "بياجيه ألتيبلانو" Piaget Altiplano و"بياجيه بولو" Piaget Polo و"لايملايت غالا" Limelight Gala و"بوسيشن" Possession و"بياجيه روز" Piaget Rose و"إكستريملي بياجيه" Extremely Piaget.

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