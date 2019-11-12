لعشاق الرياضات الشتوية.. منتجع تزلج سويدي يفتح مطارا خاصا للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن لعشاق الرياضات الشتوية زيارة وجهة جديدة: في منطقة دالارنا الجبلية في السويد، حيث يفتح منتجع سالين للتزلج مطاره الخاص ليستقبل أول الزائرين ديسمبر 2019 .

وبالإضافة إلى أنه يربط المسافرين من جميع أنحاء العالم بمناطق سالين وإيدري وكلابين للتزلج، فضلا عن منطقة تريسيل النرويجية عبر الحدود، فإن أفضل شيء في مطار تريسيل هو كيفية تجول المسافرين بمجرد وجودهم هناك.

وبدلا من مغادرة المطار في حافلة نقل بسيطة، يمكن للزوار الانطلاق مباشرة وسط المناظر الطبيعية الشتوية عن طريق أخذ زلاجة تجرها الكلاب إلى الفندق الذي سوف يقيمون به.

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وتستغرق رحلة زلاجة الكلاب ما بين 45 و 60 دقيقة، وتبلغ تكلفة الزلاجة الواحدة ما يعادل نحو 510 دولارات، و تخدم أربعة أشخاص.

ويمكن حجز الرحلات الجوية إلى المطار الجديد، والذي يطلق عليه أيضا مطار الجبال الاسكندنافية، من المطارات في كوبنهاجن وستوكهولم.

وتشكل منطقة سالين والمناطق المحيطة بها أكبر منطقة في السويد للتزلج على المنحدرات والتزلج على الجليد، حيث تضم 254 منحدرا و157 مصعدا لنقل المتزلجين إلى أعلى نقاط للمنحدرات و100 ألف سرير فندقي.