طريقة تحضير شوربة العدس الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تعتبر شوربة العدس الأحمر بالخضروات من أكثر الوجبات الصحية للجسم، ومنخفضة السعرات، وتتميز بأنها وصفة شهية وسريعة، فهي مستوحاة من المطبخ المغربي، وفقًا لموقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون. 2 كوب بصل مُقطع. 2 كوب جزر مُقطع. 2 فصوص ثوم مهروس. ملعقة صغيرة كمون مطحون. ملعقة صغيرة كسبرة مطحونة. ملعقة صغيرة كركم مطحون. ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة زعفران مطحون. ملح حسب الرغبة. 6 أكواب مرقة خضار أو لحم أو دجاج أو استبدالها بالماء في حال غيابها. 2 كوب ماء. Advertisements ربع كوب عدس أحمر. 2 طماطم مبشورة. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 4 أكواب سبانخ مقطعة. نصف كوب قطع أوراق الكزبرة الطازجة. 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون. طريقة التحضير: اغسلي العدس وانقعيه 6 ساعات. سخني الزيت في مقلاة عميقة ثم أضيفي البصل والجزر، مع التقليب حتى تصبح المكونات ناعمة حوالي 10 دقائق. ضعي الثوم وحركيه مع المكونات حوالي 30 ثانية. أضيفي التوابل والملح، قلبي جيداً حوالي دقيقة. أضيفي المرق والماء والطماطم والعدس وصلصة الطماطم على نار عالية حتى الغليان. اخفضي الحرارة ثم غطي المقلاة أو القدر بعض الشيء مع التقليب على فترات حتى يصبح القوام ناعمًا، وهذه تأخذ حوالي 55 دقيقة. أضيفي السبانخ واتركيها 10 دقائق حتى تذبل. قدمي الشوربة في أطباق مع عصير الليمون وأوراق الكزبرة.

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