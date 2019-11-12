7 حيل ذكية للتفريق بين النسخ المقلدة والأصلية من حقائب اليد منها السحاب

قد يكون شراء حقيبة يد من علامة تجارية شهيرة أمرًا صعبًا للغاية، خصوصًا أن هناك العديد من النسخ المقلدة والتي تأتي بتفاصيل مطابقة للنسخ الأصلية، لكن هناك دائمًا بعض الميزات والحيل الذكية التي ستساعدك لمعرفة الفرق بين الحقائب الأصلية والمقلدة، تعرفي عليها:

نظرًا لتوفّر العديد من حقائب اليد المقلدة في متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الإلكترونية، عليك دائمًا فحص حقيبة اليد من أي علامة تجارية بعناية للتأكد من أنها تفي بمعايير الجودة، طبقات القماش غير المنتظمة والخيوط الزائدة، كل هذه العيوب غير مقبولة على الإطلاق، وتذكري أن معظم حقائب اليد باهظة الثمن من العلامات التجارية الشهيرة يتم تصنيعها يدويًا.

السّحاب

عليك الاهتمام بكل التفاصيل في حقيبة اليد مهما كانت صغيرة، بما في ذلك السّحاب والأزرار وغيرهما، فهذه التفاصيل الصغيرة غالبًا ما تأتي مطبعة بختم من العلامة التجارية لضمان الجودة والأصالة، وهذه من الخصائص التي تميز القطع الأصلية.

فعلى سبيل المثال، تحمل حقائب هيرميس طابع Hermes Paris المصنوع في فرنسا، ويكون عام الإنتاج ورقم الحقيبة مطرزين على حزامها.

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المواد

لا تستخدم العلامات التجارية المشهورة جلدًا سميكًا و خشنًا، حيث تختار مواد خفيفة ونحيفة وناعمة ذات نوعية جيدة جدًا، و كما يكون الطلاء متجانسًا دون وجود أي بقع أو أماكن فارغة، وفي الوقت نفسه تتميز حقائب العلامات التجارية الشهيرة بالمرونة، لذلك فهي تستعيد شكلها على الفور.

اسم العلامة التجارية

معظم النساء لا يولينَ اهتمامًا كبيرًا لاسم العلامة التجارية، وغالبًا ما تركز النسخ المقلدة على هذا التفصيل على وجه التحديد، ففي معظم الأحيان يتم كتابة اسم العلامة بحرف مختلف، أو بشكل غير منتظم.

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الرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي هو أهم دليل على أصالة حقيبة اليد، حيث تأتي كل حقيبة أصلية بختم يحمل رقمها التسلسلي بطريقةٍ لا تُزال أو تُتلف، أما النسخ المقلدة فتأتي بملصق يحمل الرقم التسلسلي ويتم تثبيته خارج الحقيبة.

عبوات التخزين

تأتي حقائب العلامات التجارية باهظة الثمن في عبوات باهظة الثمن مصنوعة من مواد عالية الجودة، والعبوة بدورها تكون مثالية حيث لا تحتوي على أي عيوب في الطلاء، كما أن جميع الملحقات الإضافية يتم تخزينها جيدًا إلى جانب الحقيبة في العبوة نفسها، ولا تُباع مطلقًا بشكل منفصل.

سمات العلامة التجارية

قبل أن تذهبي إلى المتجر لاقتناء حقيبة يد، قومي بالبحث عن التفاصيل المميزة لحقيبة العلامة التجارية التي تنوين شراءها، وتذكري أن كل علامة تجارية تأتي بتفاصيل مميزة.

فمثلًا حقيبة برادا الأصلية تأتي ببطانة مطابقة لنفس ظل الحقيبة، أما حقائب ديور فتأتي ببطانة حمراء داكنة مع شعار العلامة التجارية الذهبي، وفي حال عثرت على حقيبة يد من هاتين العلامتين ببطانة مختلفة فإنها حتمًا مقلدة.

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