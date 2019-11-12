"لوجي وعدي".. صور جمعت بين لاعب الكرة الراحل علاء علي وأولاده قبل الوفاة

اكتظ حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بلقطاته مع أطفاله الصغار، منذ ولادتهما ومع كل خطوة بأعمارهما وثقها بصورة، وشارك بها متابعيه، بين الحين والآخر.

وأمس، فجع علاء علي، لاعب الزمالك السابق، متابعيه، وجماهير النادي الزمالك، بخبر وفاته، عقب صراعه مع المرض الخبيث، ليتصدر "علاء" محركات البحث على الإنترنت، باحثين عن أهدافه وأسباب وفاته، ولقطاته بالبرامج، مقدمين له التعازي والرثاء.

وحاول "هُن" البحث في حساب اللاعب الراحل، الشخصي، وحساب زوجته، لرصد آخر ما تم تدوينه، فكان "اللاعب" حريصًا على نشر كل اللقطات التي جمعته بأولاده الصغار.

"حبيبي عُدي، والبرنسيسة بوجي" هكذا وصفهما اللاعب بكل صورة ولقطة، التقطها لهما وشارك بها، والتي رصدت العديد من الذكريات بينهما، خلال ظهورهما بالعديد من المناسبات.

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وكان "علاء علي" احتفل بزواجه على فتاة غير معروفة بالوسط الرياضي، في 2011، وتوج زواجهما ببنت وولد.

آخر منشور لزوجة اللاعب

يذكر أن آخر منشور لزوجته، كان من عام مضى، حيث أعلنت من خلاله عن حلقة زوجها، مع الإعلامي "هاني حتحوت".

كما إن حسابها لا يحمل أي صور، أو منشورات كثيرة، سوى وضعها إشارة لكونها زوجة اللاعب.

وفاة علاء علي

توفي علاء علي، لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة في الشهور الماضية.

وخضع اللاعب قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأصاب الخبر الجماهير المصرية بصدمة خصوصا أنه لاعب صغير السن حيث يبلغ من العمر 31 عاما.

وأعلن عدد كبير من نجوم الكرة وفاة اللاعب أبرزهم عامر عامر وأحمد دويدار، لاعبا فريق الإنتاج الحربي.

بدأ علاء علي مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك ولعب منذ عام 2007 وحتى عام 2012، ثم انتقل إلى نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانضم لتليفونات بني سويف، ولعب بقميص نادي سموحة موسمي 2014 و2015، ثم طلائع الجيش في موسم 2016، ووادي دجلة في موسم 2017 ثم النادي المصري في الموسم قبل الماضي، وكان آخر مسيرته الكروية في نادي بتروجيت.