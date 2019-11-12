أسابيع الموضة العالمية تكشف عن أهمية مكياج العيون في الموسم المقبل

لا نشعر بالاكتفاء عادة من لوكات المكياج التي نرصدها طوال شهر أيلول/سبتمبر من مختلف منصّات الأزياء.

فلو بعد حين، نعود لتصفّح الصور لعلّنا أغفلنا عن بعض الاتجاهات التي لا بدّ من تبنّيها في المواسم المقبلة. جميع المدرجات كانت تعجّ بالصيحات نفسها تقريباً؛ التركيز على البشرة الطبيعية وإبراز العيون.

ولكن الأسبوع الباريسيّ بالتحديد نجح في جذبنا من جديد إلى عروض دوره، إذ إنه وسط المكياج النظيف والخفيف الذي طغى على وجوه العارضات، جرعة زائدة من البريق على العيون كان ساحراً!

وسط اللوكات الطبيعية تبرز العيون

وكأنّ الأمر أشبه ببعض المختلسين الذين استطاعوا أن يخرقوا مدرجات أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020. هذا لا يعني اختفاء المظهر الطبيعي؛ فهو لا يزال ساري المفعول هذا الموسم والموسم المقبل. لكن عندما أصبحت العين مركز الاهتمام، عمل فنانو المكياج على نشر سحرهم، وصنعوا إبداعات عالية الخيال.

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ورود وأحجار كريمة

طبّقت Isamaya Ffrench زهوراً طبيعية مثلاً على حواجب 15 عارضة خلال عرض Giambattista Valli ، بينما استخدمت خبيرة مكياج النجمات بات مكغراث حبيبات كريستال ذهبية وأحجار كريمة وغليتر برّاق لتزيين العيون والحواجب في عرض فالنتينو.

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نُثر الغليتر الفضي على جفون عارضات بالمان وLutz Huelle، كما رأينا العديد من الفنّ الغرافيكي في عروض موغلر،Each Other، Courrèges وغيرها.

وقال لان فو، المؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة بيوتيستريمز للتنبؤات بالجمال: "بعد العديد من فصول العلامات التجارية وتجار التجزئة على حد سواء التي تركز على فئة الشفاه، عادت العيون إلى الواجهة".

عودة العيون إلى الواجهة

بعد أن شهدنا تركيزاً كبيراً من قبل العديد من العلامات التجارية على الشفاه، عادت العيون إلى الواجهة.

مع انتشار الحركة الخضراء، انتشرت الوجوه الطبيعية النيود على نطاق واسع، ولكن وسط هذا المكياج الخفيف، قليل من الغلامور على العيون سيكون مرحَّباً به، مستلهمون من حقبة السبعينيات، رأينا خبراء المكياج يعتمدون ستايل الروك والديسكو على العيون. ومن الثمانينات، شهدنا تأثير حقبة الباروك واضحة على العيون.

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