الملكة رانيا تعكس الأناقة الراقية بموضة الفستان البنفسجي للمرة الأولى

بالرغم من أنها ليست المرة الاولى التي ترتدي فيه الملكة رانيا هذا الفستان البنفسجي إلا أنها بدت في غاية التألق والجاذبية لدى وصولها لافتتاح الدورة العادية الرابعة للبرلمان الثامن عشر في عمان. فأبهرت الحضور بأنوثتها المعهودة.

فلنتابع الاسلوب الذي اعتمدته الملكة رانيا لتطلعي على التصميم الذي جعل أناقتها استثنائية.



بلمسات ساحرة ومريحة لم يسبق لها مثيل، اختارت الملكة رانيا الفستان الواسع المميز بطياته المتعددة وطوله المتناسق الذي يتخطى حدود الركبة مع الخطوط المضلعة الرفيعة التي رافقت كامل التصميم. فهذا الفستان البنفسجي الذي أتى بتوقيع دار Ellery تميّز بقصة الاكمام الواسعة والمتطايرة من الخلف مع الياقة الدائرية التي تمنح المدى الملفت للملكة.



واللافت ان الفستان البنفسجي تم تنسيقه مع الأكسسوارات الحمراء الملفتة والعصرية. فاختارت الحزام العريض المزخرف والمتداخل بألوان الاحمر والبنفسجي والكحلي مع البكلة الدائرية النافرة من خلال حبيبات الخرز. كما نسقت معه الحذاء العصري والجلدي ذات الكعب العالي باللون الاحمر، مصحوباً بحقيبة اليد الصغيرة الحمراء التي تضفي سحراً خاصاً على إطلالتها.



بالرغم من أنها ليست المرة الاولى التي ترتدي فيه الملكة رانيا هذا الفستان البنفسجي إلا أنها بدت في غاية التألق والجاذبية لدى وصولها لافتتاح الدورة العادية الرابعة للبرلمان الثامن عشر في عمان. فأبهرت الحضور بأنوثتها المعهودة.

فلنتابع الاسلوب الذي اعتمدته الملكة رانيا لتطلعي على التصميم الذي جعل أناقتها استثنائية.

Advertisements



بلمسات ساحرة ومريحة لم يسبق لها مثيل، اختارت الملكة رانيا الفستان الواسع المميز بطياته المتعددة وطوله المتناسق الذي يتخطى حدود الركبة مع الخطوط المضلعة الرفيعة التي رافقت كامل التصميم. فهذا الفستان البنفسجي الذي أتى بتوقيع دار Ellery تميّز بقصة الاكمام الواسعة والمتطايرة من الخلف مع الياقة الدائرية التي تمنح المدى الملفت للملكة.

واللافت ان الفستان البنفسجي تم تنسيقه مع الأكسسوارات الحمراء الملفتة والعصرية. فاختارت الحزام العريض المزخرف والمتداخل بألوان الاحمر والبنفسجي والكحلي مع البكلة الدائرية النافرة من خلال حبيبات الخرز. كما نسقت معه الحذاء العصري والجلدي ذات الكعب العالي باللون الاحمر، مصحوباً بحقيبة اليد الصغيرة الحمراء التي تضفي سحراً خاصاً على إطلالتها.

قد يهمك ايضاً:

اختاري الفستان الأحمر على شكل قميص ونسقيه مع حذاء البوتس بأسلوب الملكة رانيا

اختاري الفساتين الحمراء المُلفتة للنظر ونسقيها مع الأقمشة البيضاء بأسلوب الملكة رانيا