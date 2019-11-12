احذروا.. "الوباء المنسي" يقتل طفلًا كل 39 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشفت وكالات صحية عالمية، اليوم الثلاثاء، أرقام تثير تساؤلات عدة، وذكرت أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلًا كل 39 ثانية، وقتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي، رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.

وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه، بحسب "سكاي نيوز".

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة".

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.