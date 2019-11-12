استطلاع: الألمانيون يميلون إلى الأموال وقسائم الشراء كهدايا للكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يميلون هذا العام إلى وضع نقود أو قسائم شراء كهدايا تحت شجرة عيد الميلاد (الكريسماس) مثل العام الماضي، وذلك بدلا من الهدايا التي كان يتم اختيارها بعناية.

وجاء في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شركة "إرنست & يونج" للاستشارات الاقتصادية، وتم نشر نتائجه الإثنين، أن 56 بالمئة من المستهلكين في ألمانيا، يعتزمون القيام بذلك لتفادي مخاطرة اختيار هدية غير مناسبة.

وأوضح الخبير التجاري توماس هارمس: "الهدايا المالية تحظى بشعبية كبيرة، لأن كبار السن مثلا يواجهون صعوبات كبرى دائما في العثور على هدايا مناسبة للجيل الأصغر- فاهتمامات الشباب والكبار تختلف تماما عن بعضها البعض حاليا".

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وجاءت السلع الغذائية والحلويات في المركز الثاني في القائمة المفضلة لدى المستهلكين عند شراء هدايا الكريسماس، ثم الكتب الورقية والرقمية في المركز الثالث.

وبحسب الاستطلاع، من المتوقع أن يقل معدل تقديم أزياء أو تذاكر حفلات أو قسائم حضور فعاليات كهدايا تحت شجرة عيد الميلاد، عمّا كان عليه في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة بين 10 و18 أكتوبر الماضي، وقد شمل ألف شخص.