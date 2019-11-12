خطوة بخطوة.. غطي الدوائر السوداء حول عينيكي

يتطلب تغطية الدوائر الغامقة حول العينين أو الهالات السوداء العديد من الخطوات كي تنجح التجربة في نهاية المطاف، حيث إنه لا يمكن الاعتماد على نوع واحد من المكياج "الكونسيلر" على سبيل المثال لتغطية الهالات السوداء.

وفيما يلي الطريقة المقلى بالخطوات لتغطية الهالات السوداء، بحسب موقع "ريل سمبل":

غسل الوجه

في البداية ستحتاجين لغسل وجهك بالماء البارد، والغسول المناسب لنوع بشرتك.

مرطب

اجعلي ترطيب وجهك وبشتكربشكل يومي من الروتين الأساسي لبشرتك، حيث يؤدي الجفاف إلى مشكلات كثيرة.

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برايمر

يجب استاخدام البرايمر قبل كريم الأساس، كما أنه بمفرده يعمل على تلطيف لون بشرتك والحفاظ على المكياجك ثابتا لفترة أطول.

كريم الأساس

اختاري كريم أساس يناسب لون ونوع بشرتك وهو يعتبر قاعدة لإخفاء عيوب البشرة، وتوحيد لونها، وليست منتجًا سيغطي الهالات بمفرده.

الكونسيلر

يجب اختيار كونسيلر أو خافي العيوب بلون أفتح من بشرتك، وضعيه بدءًا من زاوية عينيك بالقرب من الأنف، إلى الزاوية الخارجية للعين. ثم استخدمي إصبعك أو فرشاة ماكياج للنقر برفق على الكونسيلر حتى يتم مزجه في الجلد.

بودرة

ضعي كمية من البودرة على فرشاة المكياج وضعيها بالضغط على الكونسيلر برفق تحت عينيك. سيضيف هذا تغطية أكثر قليلاً ويساعد الكونسيلر على الاستمرار طوال اليوم.

المزج

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجب مزج الكونسيلر جيدا مع باقي مكياج الوجه، وذلك كي يعطي مظهرا طبيعيا.