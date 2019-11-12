دلال عبدالعزيز: حسن الرداد متربي.. وأنا اللي عرفته بإيمي

تحدثت الفنانة دلال عبدالعزيز عن زوج ابنتها إيمي الفنان حسن الرداد، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أثناء استضافة أديب للرداد.

وداعبت دلال عبدالعزيز حسن الرداد قائلة: "مساء الفل يا سنسن وحشتني والمسرح واخدك مني الأيام دي"، مضيفة: "حسن ده مجرم وزي القطط بياكل وينكر".

ووصفت دلال عبدالعزيز الرداد: "حسن ده بني آدم جميل وابن ناس طيبين ومتربي ويدخل القلب على طول وأنا اتعرفت عليه في مسلسل ابن الأرندلي وأنا اللي عرفته على دنيا وإيمي أصلا"، مؤكدة أنه كان مهذبًا ويقف أمامها مثل إبنها.

وتابعت: "حسن فنان هايل وبرج الجدي وإيمي هي اللي مظلومة في العيلة كلها لأن العيلة كلها جدي وهي الوحيدة اللي برج الحمل".