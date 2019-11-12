أسهل طريقة لتفصيص الرمان وحفظه

الرمان من الفواكه المحببة للجميع والتي تحضر بسهولة في البيت، ولكنه يحتاج الكثير من الوقت لتقشيره وتفصيص حباته، لذا يقدم لكِ موقع "هن"، أسهل طريقة لتقشير وتفصيص الرمان، في أسرع وقت، بالإضافة لطريقة حفظه لأطول فترة ممكنة.

طريقة تفصيص الرمان

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الرمان مثل البرتقال.

تحدد قشرة الرمان الخارجية بالسكينة وفقاً للجوانب البيضاء بداخل الثمرة حتى تقطع عليها.

تقسم أجزاء الرمان وكأنها أشبه بفصوص البرتقال.

يثبت القلب الداخلي الأبيض للرمان بأحد الأصابع وتنزع أجزاءه التي بها الحبوب، ثم يفرط ويفصص كل جزء في البولة.

من الممكن أن يثبت الرمان بعد تقطيعه بالطريقة السابقة في بولة كبيرة، ويطرق عليها من الأعلى بملعقة خشب لسهولة استخراج الحبوب.

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طريقة حفظ الرمان

يقشر الرمان ويفصص بالطريقة السابقة حتى نحصل على حبوبه.

تشطف حبوب الرمان بماء بارد أو مثلج للحفاظ عليه دون أن يفقد قيمته.

يصفى الرمان جيدًا ويضاف له السكر، لكل 4 أكواب من الرمان كوب سكر.

يقلب الرمان جيدا مع السكر.

تحفظ حبوب الرمان في عبوة ثلاجة محكمة الغلق أو كيس طعام مع تفريغ الهواء منه.

تحفظ أكياس الرمان في الفريزر لتخرج منه على الاستخدام.