قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن السمان بالبصل والزبيب، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق المغربية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل طاجن السمان بالبصل والزبيب 3 سمانة مفتوحة من الظهر 2 بصلة شرائح 2 ملعقة كبيرة ثوم مبشور 1 ثمرة طماطم مبشورة ملح فلفل أسود زنجبيل كركم Advertisements بسباسة 2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم 150 جرام زبيب التزيين رقائق لوز طريقة عمل طاجين السمان بالبصل والزبيب يشوح البصل في الزيت على النار فى طاجن أو صينية. تضاف الطماطم والخضرة المفرومة والثوم. يتبل السمان بالملح والفلفل والكركم والبسباسة والزنجبيل. يرص في الصينية. يضاف على الوجه البصل الشرائح والزبيب. يغطى الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج ومن ثم يزين ويقدم.

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