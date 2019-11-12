طريقة عمل فتة الفراخ بالفلفل الملون

الفتة بشكل عام من الأكلات المتكاملة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، وبإضافة لها القليل من الفلفل الملون، لن تحتاجي إلى تقديم خضروات معها، وفيما يلي يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير فتة الدجاج بالفلفل الملون. المقادير 1/2 كيلو صدور دجاج مخلية. فلفل أحمد وأصفر وأخضر. أرز مغسول. عيش شامي. بصل. ثوم مفروم. ملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) زيت. طريقة التحضير يطهى الأرز بالطريقة التقليدية دون شعيرية. يقطع العيش ويحمر في الزيت. يقطع الفلفل الملون شرائح طولية. Advertisements يقطع الدجاج شرائح متساوية طولية. يقطع البصل شرائح. يسخن الزيت ويحمر الدجاج حتى يتغير لونه، يفضل إضافته تدريجيا على نار عالية لتجنب المياه. يزال الدجاج من الزيت، ويضاف لنفس المقلاه البصل ويقلى حتى يتغير لونه. يضاف الثوم ويقلب ثم يوضع الفلفل عليه. يقلب الخليط حتى يذبل الفلفل قليلا، ويضاف الدجاج. يقلب الدجاج بالفلفل والبصل ويضاف الملح والفلفل الأسود، حتى ينضج. يوضع الأرز في طبق التقديم، ويزين بالعيش الشامي. يوضع الدجاج بالفلفل المولن على الأرز، ويقدم.

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