دراسة: أمراض العيون تكشف احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة بازل بسويسرا، أن التغير الذي يصيب الأوعية الدموية في خلفية العين يعد أحد المؤشرات الرئيسية على تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن التعرف على هذا التغير في مراحل مبكرة من سن 6 إلى 8 سنوات، وقد لاحظ الباحثون أن هذه الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتصل مباشرة بشريان القلب، وتعكس التغيرات التي تصيبها مخاطر مبكرة قد تصيب القلب وشرايينه في مرحلة لاحقة من العمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "Authority Nutrition"، إذا كان الطفل في حالة صحية جيدة، يمكن كشف التغيرات التي تصيب الأوعية الدموية المتصلة بشبكية العين كمؤشر مبكر لأمراض القلب في المستقبل، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.