ياسمين صبري عن سر سفرها لـ جزيرة بالي: "روحت ألعب يوجا وأريح نفسي"

كشفت الفنانة ياسمين صبري، السر وراء زيارتها لجزيرة بالي في أندونيسيا، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وذكرت أنها كانت تّشعر بأن اليوم يمر سريعًا وعُمرها يمر سريعا أيضا: "حسيت إني بحرق نفسي، بس الساعة اللي كنت بقعد ألعب فيها يوجا كانت بتحسسني براحة مش بحس بيها طوال اليوم".

وأضافت "صبري"، أنها تمارس رياضة اليوجا منذ عامين، وهناك أنواع من رياضة اليوجا، نوع يعتمد على تحدي الجسد، ونوع آخر على التأمل، فضلا عن أنواع أخرى مثل النوم على المرتبة فقط، كما أن لعبة اليوجا "مش محتاجة غير متر في متر فقط"، موضحة أنها تحدثت مع إحدى صديقاتها عن أنها تشعر داخلها بشيء تفتقده.

وتابعت: "بقول لصديقتي بحس إن فيه حاجة جوايا فاضية، حاجة مش عارفة إيه هيا بس مش لاقياه، فيه حاجة مفتقداها، وقالتلي ما تروحي جزيرة بالي، الجزيرة دي مصدر اليوجا، أحسن معلمين يوجا هناك، فيها غابات طبيعية بتريحك نفسيا".

وواصلت: "اللي عايش في المدينة غير اللي عايش في منطقة بها شالات ومياه، غير المدن الساحلية، ربنا أكرمني إني عندي الوقت والوسيلة إني العب يوجا، أحسن حاجة إني روحت لوحدي، عشان اتعلم من التجارب، اليوجا دي كل شيء فيها عملي مفيش فيها قراءة أو نظري، بس بتخليكي تتحكمي في كل حاجة".