طريقة عمل القشطية بالشكولاتة في المنزل

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انتشرت خلال الآونة الماضية صورة لحلوى القشطية بالشكولاتة والمكسرات، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على المجموعات الخاصة بالأكلات.
ويقدم "هُن" طريقة عملها بالمنزل، بمكونات بسيطة.
المقادير
كوبان ونصف سكر
نص كوب ماء
نص لمونة
فانيلا
ملعقتين كبار چيلاتين بودر
نص كوب ماء ساخن
شكولاتة سايحة
مكسرات
طريقة تحضير حلوى المارشميللو بالشكولاتة
باستخدام، الماء والسكر، والليمون والفانيلا، على النار، احضري الشربات بالطريقة التقليدية.
في وعاء عميق، اخفقي الچيلاتين مع الماء الساخن.
قومي بوضع الشربات على خليط الجيبلاين تدريجيًا، واضربيهما بالمضرب، مع المكسرات، حتى يصبح لونه أبيض.
ضغي الخليط في وعاء بايركس مدهون زيت، واتركيه ساعتين في الثلاجة.
أخرجيه من الثلاجة، وقطعيه واغمريه بالشكولاتة.
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