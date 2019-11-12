"احنا معاهم" تنظم رحلة ترفيهية للإسكندرية لدعم محاربات السرطان

نوع مختلف من الاحتفالات لدعم مرضى السرطان، رحلة ترفيهية إلى مدينة الإسكندرية حرص على تقديمها أعضاء جمعية "خليك إيجابي الخيرية"، لمحاربات السرطان، في إطار فعاليات مبادرة "احنا معاهم"، لتقديم الدعم لهن، في رحلة استغرقت 4 ساعات.
رامى يسري، أحد الشباب المشاركين ورئيس مجلس إدارة الجمعية، قرر تنظيم نوع مختلف من الاحتفالات لدعم مرضى السرطان، بإقامة زيارات إلى معالم الإسكندرية من أجل إثراء ثقافتهم المعرفية حول طبيعة المدينة الساحلية التراثية والمائية، مشيراً إلى أنه أجرى زيارات إلى قلعة قايتباي للتعرف على تاريخها، بالإضافة إلى قصر المجوهرات الملكية، لمشاهدة مقتنيات الأسرة العلوية، والمتحف القومي للأحياء المائية المتضمن لأسماك نادرة.
وحسب "يسري"، فقد جرى توفير نحو 7 آلاف جنيه، تكلفة الحفل من جمع التبرعات المادية والعينية، بجانب تبرع مسئولي الأماكن الأثرية بقيمة تذكرة الدخول، في إطار تقديم الدعم الكامل لمحاربات مرض السرطان، البالغ عددهن نحو 70 محاربة: "احنا عملنا الرحلة الترفيهية لتجوب معالم المدينة، والتعرف على تاريخ وقيمة المتاحف والقلاع العسكرية"، واختتم فعاليات اليوم بتناول بسكويت الآيس كريم في زيارة إلى نادي الهلال الأحمر بمنطقة سموحة، لتقديم الدعم لنحو 50 طفلاً يتيماً، بتحضير وجبات الغذاء والعصائر والفقرات الغنائية الاستعراضية: "حبّينا نعمل زي نوع من التلاحم بين المحاربات والأطفال لدعمهم بالكامل، وإظهار أهمية دمجهم في فعاليات المجتمع الإيجابية".
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