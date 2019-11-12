منها منع تخزين الدهون في البطن.. تعرف على فوائد النوم الجيد

يساعد النوم الجيد، على فقدان الوزن الزائد، حيث يساعد على إنتاج الجسم لهرمون اللبتين، الذى تفرزه الخلايا الدهنية لتنظيم الشهية، حيث يترتب على النوم الجيد تحقيق مجموعة من الفوائد منها وفقًا لموقع "Health Life".

ثبات التوازن الهرموني

يؤثر النوم على إنتاج الجسم لهرمون اللبتين، الذي تفرزه الخلايا الدهنية لتنظيم الشهية، ويترتب على قلة النوم زيادة الشهية، والشعور بالجوع حتى بعد تناول وجبة دسمة، كما يضمن النوم الكافي توازن الهرمونات في الجسم، ما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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منع تخزين الدهون في البطن

يرتبط الحرمان من النوم بزيادة هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والعصبية، وأثبتت دراسة لمجلة "أبحاث الدهون" العلاقة بين النوم السيء، وتراكم الدهون في منطقة البطن.

المحافظة على الأمعاء

تعتبر الأمعاء المركز المسؤول عن العديد من الهرمونات المعززة للشعور بالشبع أو الجوع، ويترتب على زيادة نوع معين من البكتريا تراجع إفراز هرمون الشبع، ما يُعقد الالتزام بأي نظام غذائي، ويؤثر النوم والأمعاء كل منهما على الآخر، كما يؤثر النوم بالسلب على الجراثيم المعوية.

قوة الإرادة

يؤثر النوم بشكل كبير على الحالة النفسية، وأثبتت دراسات سابقة أن هناك علاقة بين قلة النوم ونقص الدافع، وكلما شعر المرء بقوته كان أكثر تمسكاً بالقواعد.