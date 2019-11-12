الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الصابري وخرباش

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سلمان الصابري بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة مبارك بن خلفان بن خرباش. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال على الطريق بين دبي والعين، أمس، عدد من أبناء القبائل وأقارب العروسين. وقد بارك سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ مكتوم لآل الصابري وخرباش أفراحهم، وتمنيا للعروسين زفافاً ميموناً مكللاً بالرفاء والبنين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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