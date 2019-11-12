الامارات | «جمعية الإمارات» تجمع هواة الطوابع البريدية من العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية الإمارات» تجمع هواة الطوابع البريدية من العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن الشارقة الدورة الـ10 من معرض «الطوابع البريدية»، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع، خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري، والذي يجمع هواة المقتنيات البريدية النادرة والفريدة من الإمارات ومختلف دول العالم، في حدث ثقافي يعد الأضخم على مستوى المنطقة.

وأعلن مركز «ميغا مول» الشارقة اكتمال كل الاستعدادات لاستضافة فعاليات المعرض، في إطار سعيه للتعريف بالإرث الحضاري الثقافي والتاريخ البريدي العريق في دولة الإمارات. وسيتمكن زوار المعرض من الاطلاع على مقتنيات أهم مجموعات الطوابع البريدية العربية والعالمية على المستوى الدولي، حيث ستشارك في المعرض وفود دولية وهواة من كل أنحاء العالم، ليستعرضوا ما لديهم من مقتنيات تروي قصص التاريخ العربي والعالمي، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش تثقيفية لإغناء الحضور بمعلومات تاريخية عن المعروضات النفيسة والنادرة.