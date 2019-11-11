فيلم إباحي انتشر في مصر لشاب وزوجة شقيقه .. نهايته “كارثية سوداء”!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة صادمة شهدها مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بمصر، حينما تفاجأ زوج بزوجته وشقيقه الأكبر في فيلم إباحي انتشر بين أيدي الشباب في المنطقة.

وبحسب مواقع إخبارية مصرية قام الزوج باستدراج شقيقه ومواجهته وبعد حدوث مشادة بينهما، هشم رأسه بمطرقة ودفنه في الدور الأرضي.

بداية الواقعة، بورود بلاغا من ربة منزل 17 سنة مقيمه “بهرمس” باكتشاف غياب والدها 50 سنة منذ أمس عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وبين عمها 39 سنة داخل غرفة العم في المنزل ولم يظهر بعد تلك المشاجرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، إلى مكان البلاغ وتم عمل التحريات اللازمة وتبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة.

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وبمقابلة عم المبلغة ومواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية وانصراف والد المبلغة عقب ذلك. وبإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله.

وأسفرت التحريات أن العم أقام بذات منزل شقيقه المتغيب عقب خلافات بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

بإعادة مواجهة المشتبه فيه، وتضييق الخناق عليه بما ورد من بتحريات اعترف أنه منذ أسبوع شاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه مدته 3 دقائق، فاستدرجه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية قام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل.

وتم إخطار النيابة لاستخراج الجثة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.