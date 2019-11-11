نشرت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على "CBC sofra"، صورة جديدة لها مع ابنتها الكبرى "تيا"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "هي كبرت أوي لدرجة إنها بقت صحبتي أكتر من بنتي، بحبك". وانهالت على الشربيني تعليقات من متابعيها يتمنون لها طول العمر والصحة، فعلق بعض المتابعين: "ما شاء الله ربنا يخليهالك"، كما أشاد أحدهم بجمالها وشبهها بأمها قائلًا: "زي القمر نسخة مِنك".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تنشر صورة جديدة لها مع ابنتها: "بقيتي صحبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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