"الأرباح من حقهم".. شعار أطلقه محل ملابس لدعم حق الطفل في التعليم

أطلق صاحب أحد محال بيع الملابس بمنطقة الهرم، شعار "عائد ملابسك هيروح لبناء مدارس في المناطق الفقيرة"، حيث خصص الأرباح التي يتحصل عليها نتيجة بيع قطع التصفيات من الملابس لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التي تساعد في بناء المدارس في المناطق الفقيرة.

وروى محمود سعيد، صاحب الفكرة، أنه بدأ بتنفيذها منذ عام تقريبًا: "الفكرة بتخدم المجتمع من ناحيتين جانب إني ببيع قطع ملابس بأسعار مخفضة والجانب التاني إننا بنخدم بيها المدارس ونخدم طالب إنه يتعلم".

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وأضاف أنه لاقى إقبالًا واسعًا من قِبَل الزبائن منذ اللحظة الأولى التي نفذ فيها الفكرة: "الفكرة بتتنفذ على قطع التصفيات من الملابس سواء الشتوي أو الصيفي، إحنا راعينا إن التنفيذ يكون في فرع منطقة الهرم، المنطقة يوجد فيها عدد من سكان الطبقة المتوسطة، وبتخدم أحياء كتير حواليها في محافظة الجيزة، هما دول اللي بنستهدف بيهم منتجاتنا من قطع التصفيات، عندنا بنطلونات جينز وسويتشيرت وتيشيرتات مختلفة تناسب كل الأعمار سواء الأطفال والشباب من البنين والبنات".

وتتراوح أسعار القطع من الملابس بين 100 و150 جنيها: "كل شهر بيكون فيه عائد بيروح لصالح الجمعية لخدمة الطلاب وبناء مدارس في القرى الفقيرة زي اللي نفذتها الجمعية في البحاروة في العياط، هدفنا الاستمرارية وعمل الخير".

وبحسب المدير التنفيذي للجمعية، شيماء طنطاوي، فإن الفكرة تحدث في إطار الخدمة المجتمعية للطلاب وتنمية الأطفال بالتعليم: "إحنا نفسنا نسلط الضوء على الإيجابيات وناس كتير تعمل زيها، هي موجودة لكن مش منتشرة على أرض الواقع، أطفالنا محتاجين مننا كل فكرة خلاقة".