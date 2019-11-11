منها اللحوم والملح.. أطعمة تضر بصحة الكبد

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على صحة الكبد، فهو من الأعضاء الحيوية في الجسم، والمسؤول عن تصفية الجسم من السموم، ويفرز العصارة الصفراوية التي تعزز عملية الهضم وخاصة تحلل الشحوم.

وحذرت دراسة من كثرة تناول اللحوم الحمراء كونها تجعل الكبد دهنيًا، لذا يجلب أن نقلل من الكمية المستخدمة قدر الإمكان وتعويض البروتين المطلوب من اللحوم البيضاء والأسماك، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتعد الأطعمة المقلية من أبرز الأغذية المضرة بصحة الكبد كونها تتضمن نسبة كبيرة من الدهون التي تتسبب في حدوث تورم للكبد، ويمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي.

Advertisements

ومن الأطعمة التي يجب الانتباه إليها أيضًا الملح الزائد الذي يرفع من ضغط الدم، وأوضح أطباء أنه قد يسبب تلف الكبد بسبب الصوديوم، الذي يؤدي لاحتباس السوائل والسموم في الجسم.

ويصعب على الكبد تكسير الفركتوز الموجود في السكريات، ما يجعلها تتحول لدهون تصيب الكبد، لذا ينصح بتقليل السكريات قدر المستطاع.

وعلى الصعيد الآخر، توجد العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعزز من صحة الكبد مثلا الشاي الأخضر، والقهوة وعصير التفاح الطبيعي، بجانب مشروب الليمون بالزنجبيل وجميع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والبروكلي.