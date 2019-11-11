أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه ليس من حق الزوجة إذا اكتشفت أن زوجها تزوج عليها، أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته، ومن تفعل ذلك فعليها وزر.
وشرح أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق امرأة أخرى، وخصوصا أن الزواج ليس حراما، ومن يتزوج للمرة الثانية لم يرتكب إثما.
وأضاف شيخ دار الإفتاء أنه على المرأة التي تكتشف زواج زوجها عليها تحاول أن تتعايش مع الموقف، وخصوصا إذا كان هناك أطفال من الزوجة الثانية، وأن تدعو الله بأن يصبرها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الإفتاء: المرأة التي تطلب طلاق ضرتها عليها "وزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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