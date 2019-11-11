قبل رامي جمال.. البهاق لم يمنع 5 مشاهير من مواصلة النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"الحياة لا تعرف المستحيل".. هذا ما آمن به المشاهير الذين احتل مرض البهاق أجسادهم، تاركًا بقعا بيضاء على ملامحهم، لم يدفعهم ذلك للاختباء وراء الستار خوفًا من الكلمات المُسيئة والمضايقات التي قد يقذفها جمهورهم بها بعدما يروهم بمظهر غير الذي اعتادوا عليه، بل اتخذوا ذلك مصدر قوة دفعهم لمواجه المرض بكل ثقة دون خجل، كما أن ذلك جعلهم يتربعوا على عرش "السوبر ستار".

خلال الساعات الماضية، كان الخبر الأبرز الذي ذكرته الصحف المصرية، والتي رج مواقع التواصل الاجتماعي، هو إعلان الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن إصابته بمرض البهاق وتفكيره في الاعتزال بعدما شعر بخوف البعض منه، لكن ليس الأول فقد سبقه عدد من المشاهير وفي آن واحد حققوا نجاحات كبيرة ولن يؤثر على فنهم.

1- ويني هارلو

حصدت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، شهرة عالمية واسعة بسبب لون بشرتها المميز، حيث إنها أصيبت بمرض البهاق في عمر الرابعة، وهو مرض جلدي غير قابل للشفاء، ويسبب ظهور بقع عديمة اللون على الجسم.

وتحولت من فتاة محط سخرية إلى نجمة عالمية، وحاليًا تعد "ويني" وجه دعائي لعلامة الأزياء الإسبانية "ديسيجوال"، كما أن ليها متابعين بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

2- برينان رايس

أصيبت عارضة الأزياء الأمريكية برينان رايس، بمرض البهاق، ما جعلها في البداية تستخدم مستحضرات التجميل لمدة 10 سنوات، لكنها بعد ذلك قررت مواجه جمهورها الخروج بلا مكياج في محاولة لإلهام النساء الأخريات للاهتمام ببشرتهم.

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3- مايكل جاكسون

واجه الفنان الراحل مايكل جاكسون كثيرًا من الشائعات منها أنه كره لون جلده الأسمر فغيره للأبيض، لكن الحقيقة أن مايكل كان مصاباً بالبهاق منذ صغره.

4- مايكي ديو

أصيب عارض الأزياء التنزاني إيكي ديو الذي لقب بأفضل عارض أزياء تنزاني خلال اسبوع الموضة السواحيلي في شرق ووسط إفريقيا العام الماضي، بمرض البهاق ولكن ذلك لم يوقفه عن نجاحه، فخطف الأضواء ونال اعجاب الكثيرين حول العالم.

5-ملكة جمال البهاق

كما توجت في زيمبابوي أول فائزة بمسابقة ملكة جمال مرضى البهاق العام الماضي، التي ترمي إلى التصدي للوصمة التي يواجها الأشخاص المصابون بهذا المرض النادر.