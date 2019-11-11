غير معدي.. هكذا علق هاني الناظر على إصابة رامي جمال بـ"البهاق"

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، أن مرض "البهاق" الذي أصيب به الفنان رامي جمال، ليس خطيرا ولا يوجد له أي مضاعفات وغير معدي.

وقال الناظر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نشر الفنان المطرب رامي جمال بنفسه على صفحته اليوم منشور أعلن فيه أنه يعاني من مرض البهاق وقد تناقل كثيرون هذا المنشور"، مضيفًا: "كتب البعض عن المرض معلومات خاطئة تماما.. ومن ناحيتي أنقل لرامي تمنياتي الطيبة ودعائي له بالخير والشفاء بمشيئة الله".

وتابع الناظر: "أقول له وللجميع إن مرض البهاق غير خطير وليس له أي مضاعفات والأهم أيضا أنه غير معدي نهائيا، وإنما هو مرض مناعي ناتج عن خلل في الجهاز المناعي في صورة نشاط مناعي زائد وليس ضعف في المناعة كما يشاع، والمرض لا يعوقه عن عمله.. تمنياتي بكل الخير والصحة لرامي باذن الله".

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رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

وكان رامي قرر كتابة تفاصيل إصابته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".