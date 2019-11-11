القبض على المطرب اللبناني آدم بسبب الاعتداء على فنانة سورية

أوقفت قوات الأمن اللبنانية المطرب آدم، وذلك عقب شهر من اتهام الفنانة السورية إنجي خوري، باختطافها والاعتداء عليها بالضرب.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتينك"، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، فإن الفنانة السورية لم تتنازل عن دعوتها ضد الفنان اللبناني، عكس ما أشيع.

وجاء القبض على آدم، بعد أيام من مغادرة "خوري" إلى الإمارات عقب صدور قرار بترحيلها من لبنان إثر الحرب المشتعلة بينها وبين قمر، التي ترتبط بعلاقة حب مع "آدم".

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وترجع تفاصيل القضية حينما اتهمت الفنانة السورية الشابة إنجي خوري، الفنان والمطرب اللبناني آدم، بخطفها في إحدى المناطق بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت "إنجي" وقتها، مقطع فيديو لها، عبر مواقع التواصل الخاصة بها، مشيرة فيها إلى أن سبب الاعتداء عليها خلافها مع الفنانة قمر، التي ترتبط بعلاقة حب مع آدم.

وترجع الخلافات بين "إنجي" و"قمر" حينما استدعى مكتب الآداب ومكافحة المخدرات الفنانتين، على خلفية نشرهما فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب خلاف بينهما، حيث تبادلا الاتهامات والشتائم، بحسب ما نشره موقع "لبنان 24".

وكشف مصدر أمني، أنه سيطلب من قمر وإنجي التوقيع على تعهد بعدم نشر أي شيء من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.