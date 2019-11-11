مهنياً: انطلاقة اسبوع مهمة كبيرة وضامنة مع وجود الشمس في برج العقرب الصديق الذي تشير الى تغييرات ايجابية طالما انتظرتها بالاضافة الى وجود القمر في الحمل يوم السبت الذي يفتح امامك آفاقاً جديدة من اجل تنفيذ مشروع غال على قلبك ويعطيك قوة للتقدم بسرعة وتحسم الامور لمصلحتك كما يتحدث عن حظ مفاجئ يغمرك كما يزودك بمعنويات تجعلك تثق بقدراتك بشكل فعال لكن بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تدخل في مرحلة مزعجة هدوء ركود مع دخول القمر الثور ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب يومي الاحد والاثنين ايام ثقيلة خاصة للامتحانات او لحسم مسالة مصيرية ايام ضعيفة تاخير تراجع يجب ان تكون واعيا كي لا تشعر بالانزعاج كما عليك اعادة قراءة الامور من جديد كما يجب ان تجدد نشاطك وحاول ان لا تغرق بتفاصيل صغيرة وحاول ان تتمالك اعصابك وتحمي مصالحك ومعنوياتك من التراجع تنقلب الامور لصالحك وترتفع المعنويات من جديد لحظة وصول القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة ايام ممتازة تقدم لك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة وتتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك مدعوما من الحظ لتنطلق في مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية.يستمر الدعم الفلكي بكل قوة مع انتقال القمر الى برج السرطان يومي الخميس والجمعة اي الى البيت الثاني ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة الرابحة التي تقدم لك استثمارات وارباح مالية ومكاسب معنوية لتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، حاول ان تنهي الامور الصعبة والمعقدة فلا يوجد اية عراقيل.

عاطفيّاً: لا تزال الاجواء المتشنجة مسيطرة على الاجواء العاطفية مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من القوس فتعيش انتفاضة ما او غضب قد تأسف لظلم تتعرض ما يجعل العواطف تتراجع وتتبدل من الرومنسية الى جو من الشراسة او الركود او الغيرة او الشك للعازب قد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان حبيباً.

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