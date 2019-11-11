اسبوع مهم جدا يعطيك نشاط وحيوية ديناميكية

مهنياً: اسبوع مهم جدا يعطيك نشاط حيوية ديناميكية وقدرة على اخذ المبادرة والانطلاق لكن عليك الهدوء قليلا والتأني في كل شيء يوم السبت تحت تأثير القمر من برج الحمل المواجه لبرجك تاثيرات مؤذية تشكل الحلقة الاضعف ضوء احمر لا يجوز ان تتخطاه فتعيش اجواء متناقضة بين التقدم والتراجع كذلك وجود الشمس في العقرب وتراجع عطارد يجعلك تشعر بحالة من الغليان والعنف والعدائية مطلوب منك التروي وعدم التهور والمقامرة والمغامرات الخطيرة والتطرف تختلف الظروف كليا وتستعيد الثقة المطلقة بالنفس مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب فتطور الامور لمصلحتك مشاريع مبادرات اهتمامات نقاشات لقاءات ايجابيات على كافة الاصعدة وتطورات على ذوقك فتحصل على ما ترغب كذلك سوف تهتم بقضايا مالية ملحة يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الى الجوزاء اي الى البيت الثاني بيت المال والاستثمارات لكي تتخذ قرارات مالية مميزة من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة على انواعها لكن عليك الانتباه من التبذير والمصاريف الزائدة انها ايام واعدة بانفراج وسعادة وتشويق وقوة اضافية فتمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان.تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى السرطان في عطلة الاسبوع ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب يعطيك دفعا قويا كي تتحرك وتنطلق بقوة ونشاط وتسطيع انهاء الاسبوع بحركة كبيرة الاشارة الايجابية معك كي تبادر بكل جرأة فتظهر بتوجه مختلف كلياً.

عاطفياً: تتلقى الدعوات الكثيرة وتترك اثرا كبيرا اينما حللت وتتضاعف الحيوية والحظوظ بحيث تكون تاثيرات كوكب الزهرة من القوس ملائمة جدا فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب قد تلتقي بنصفك الاخر وتجد فيه الصفات الملائمة لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك.

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