اسبوع جيد يحمل استثمارات ونوع من المباحثات

مهنياً:اسبوع جيد يحمل استثمارات ونوع من مباحثات ونوع من اعادة النظر وجدولة الاعمال الخاصة مع وجود الشمس في العقرب في موقع جيد في الدائرة الفلكية المريخ في الميزان في مواجهة برجك لكن البداية ستكون نارية بامتياز مع وجود القمر في برجك يوم السبت ومع وجود الزهرة والمشتري في القوس الصديق تاثيرات ايجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميز متملك من القصص والقضايا التي تريد بحثها يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل كي تتحرك وتتفوق تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الثور في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والامتحانات وبيت تقييم الامور ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب يومي الاحد والاثنين فتشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات أبشرك بعودة تيار الحظ اليك الذي يجعلك من الابراج القوية جدا جدا كذلك سوف تدخل فترة مناسبة تماما بين الثلاثاء والاربعاء مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة مع انتقال القمر الى الجوزاء ما يعني ان كل الطوالع الفلكية تنقلب لمصلحتك تنعم بفترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الامور ويشير الى ايام مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف.تتغير الظروف وتختفي الحظوظ مع وصول القمر الى السرطان يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ما يجعلك تعيش عطلة اسبوع ضاغطة صعبة ومتقلبة ايام تحمل مزاجية كبيرة وتشويش في الرؤيا حاول ان تبتعد عن المشاكل ولا تقع في فخ التحديات.

عاطفيّاً: تفاجئك الاحداث السعيدة المتلاحقة فتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود الزهرة في برج القوس الصديق الى جانب المشتري كوكب الحظ الذي يحمل لك وعودا عاطفية جديدة ويتناغم مع برجك ما يولد رقة كبيرة وايجابية ومشاعر واشواق للعازب, يتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة.وربما تسير نحو زواج او ارتباط.

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