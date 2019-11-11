بـ500 جنيه.. منظفة حفلات تقدم أفكارا جديدة لتزيين حفل عيد ميلاد طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عيد ميلاد طفلك مناسبة مهمة تستدعي الترتيب والتفكير والإعداد لها من قبل، من حيث تحديد مكان الاحتفال سواء في المنزل أو الخارج، والتزيين وتحديد ديكور الحفل.

وإذا كان الحفل في المنزل يمكنك التزيين بشكل بسيط ومبهج، أما إذا كان في الخارج يمكنك التزيين بالاتفاق مع إدارة المكان، وأخيرا اختيار هدية الطفل.

ولكي لا تحتاري يستعرض لكم "الخليج 365" أحدث طرق تنظيم أعياد الميلاد وفقًا لمنظمة الحفلات إيمان أشرف، التي توضح في البداية أنه يجب معرفة الألعاب والشخصيات التي يحبها الطفل قبل البدء في تنفيذ الاحتفال.

أفكار أعياد ميلاد:

1- تنفيذ ديكور حفل عيد الميلاد بأكثر الشخصيات الكرتونية التي يتعلق بها الطفل والأحب إلى قلبه، فإذا كان الطفل "ذكرا" يمكن الاحتفال بأكثر الشخصيات الكرتونية التي يحبها، أما إذا كانت "أنثي" فمن خلال شخصية "باربي".

2- بالنسبة لملابس الأطفال يمكنك تجهيز واختيار بعض ملابس الشخصيات الكارتونية التي يحبها طفلك.

3- التورتة مهمة جدا في هذا اليوم، لذلك اختاري شكل التورتة أيضًا لإحدى الشخصيات الكارتونية لتلائم الديكورات والملابس.

4- تجنبي اختيار الزينة التقليدية، واعتمدي الزينة الورقية التي تعد من أحدث الأشكال.

5- يمكنك طباعة اسم الطفل وصورته على البلالين ليضفي على الشكل لمسة جمالية.

6- الابتعاد عن اختيار الهدايا التقليدية، يمكنك إهداء طفلك لعبة متحركة تصدر صوتا مرسوم عليها أحد الشخصيات الكرتونية التي يحبها وليس بالضروري أن تكون الهدية باهظة الثمن ومكلفة، ولكن الهدف الأساسي منها هو إدخال السرور عليه.

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7- التفكير الجيد قبل موعد الحفل والحجز مسبقا بفترة كافية للاتفاق على جميع جوانب تنظيم الديكور نظرا لضيق الوقت وإتاحتها الوقت الكافي للتنفيذ الجيد.

الأدوات والخامات المستخدمة في ديكور الحفل:

1- بانر وبالون وفوم مضغوط.

2- استاندات حديد وخشب واستاندات للتورت وماكيتات خشب.

3- أسماء خشب يتم تقطيعها عن طريق الليزر.

4- استيكرز طباعة.

5- قماش تل وشيفون.

ويتم لصق هذه الأدوات عن طريق مسدس الشمع.

الأسعار:

وتفاوت أسعار ديكور الحفل ما بين 500 إلى 7000 جنيه، حسب إمكانات الأسرة ومكان إقامة الحفل سواء في المنزل أو الخارج.