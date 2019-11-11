8 أمهات يقدمن 10 نصائح ضرورية عند شراء ملابس مولودك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنتِ تنتظرين مولودك الجديد، وبحاجة إلى شراء ملابس تناسبه وتشعره بالراحة، لكن لا تعرفين كيف تختارين الأنسب وتحتارين في انتقاء الأفضل، فاتبعي نصائح 8 أمهات مررن بذات التجربة.

10 نصائح ذكرتها 8 أمهات وهن: "أسماء جودة، وسماح أحمد، وإيمان محمد، وخديجة حسن، وشروق نبيل، وهاجر محمد، وجهاد الشاذلي، وسلمى العايدي"، نستعرضها لكم وفقًا لما ذكرن لـ"الخليج 365" خلال السطور التالية:

1- احرصي أن تكون ملابس مولودك مصنوعة من خامة القطن ولا تحتوي على ألياف صناعية حتى لا تؤذي جلد طفلك.

2- تجنبي عند شرائك لملابس مولودك عدم الكثرة من الملابس ذات الحجم الصغير أو نفس المقاس، لأنه ينمو بسرعة في الأسابيع الأولى.

3- من أهم القطع التي يجب توافرها، الملابس الداخلية للمولود، فيجب عليكِ أن تعتمدي في شرائك على شراء ملابس ذات ملمس ناعم وجيد، ولا تكون ضيقة على الجسم؛ لأن جسم مولودك في هذه الفترة يتأثر بسرعة ما يسبب له احمرارا وحساسية.

4- احرصي على ارتداء مولودك بناطيل ذات خامة ناعمة ومطاطية وغير شديد على الجسم.

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5- يجب شراء الجوارب المناسبة لمقاس قدم مولودك حتى لا تنزلق منه، ولا بد أن تكون من خامة القطن حتى تريح قدميه.

6- تجنبي شراء الأحذية الضيقة وذات الأربطة المتعددة، واشترِ أحذية ذات شريط لاصق أو رباط واحد فقط حتى لا تسبب آلاما له.

7- يجب عليكِ عدم شراء الملابس ذات اللياقة، لأنها تؤذي جسم مولودك وتسبب له حساسية واحمرار.

8- تأكدي أن تكون الملابس سهلة ومريحة، ولا تشعره بأي ضيق عند تغيير ملابسه.

9- احرصي على أن تكون فتحة ملابس مولودك واسعة، حتى تسمح بإدخال رأسه منها بسهولة دون أن تزعجه.

10- ابتعدي في شرائك لـ"السالوبيت" أن يكون من خامة خشنة وثقيلة، حتى يستطيع مولودك أن يتنفس بشكل طبيعي.