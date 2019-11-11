بعد الرقص عاريا.. نجل وفاء عامر: آنا آسف

نشر نجل الفنانة وفاء عامر، عمر فوزي، فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يعتذر فيه عن نشره لفيديو وهو يرقص في الشارع برفقة أصدقائه، ويخلع ملابسه كي يشاركهم الرقص عاريًا، مُعلقًا: "حتة جنان".

وظهر عمر في الفيديو قائلًا: "أنا طالع بعتذر بخصوص الفيديو اللي أنا نزلته إمبارح، وبقول لكل اللي شاف الفيديو وماعجبهوش أنا آسف، ودي غلطة مني وأوعدكوا إنها مش هتتكرر تاني خالص".

جاء ذلك بعد أن قام بحذف الفيديو الذي كان يرقص فيه عاريًا.

وأشادت الفنانة أيتن عامر باعتذار عمر، حيث علقت على الفيديو قائلة: "أنا أحبك، هذا هو رجُلي".

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وعلق أحد متابعي عمر ردًا على تعليق أيتن عامر قائلًا: "خليتيه يشيل الفيديو ويعتذر برافو"، وردت الفنانة بـ: "هو بس بيحتاج حد يفكره إنه أكبر من كدا".

هجوم على نجل الفنانة وفاء عامر

وتلقى عمر فوزي هجومًا واسعًا من متابعيه، خصوصا من الفنانة أيتن عامر، خالته، بعد نشره لفيديو يرقص به عاريًا برفقة أصدقائه.

حيث علقت أيتن عامر على الفيديو بـ"إيه القرف ده؟ مش فاهمة اللي عاملين لايك دول عاملينه على ايه بجد!".

وتفاعل العديد من المتابعين مع تعليقات آيتن، بين موافقها وداعمها في الرآي، وبين الرافض، فعلق البعض: "خليكي فرفوشة يا خالتو"، و"سيبيه يعيش سنه".