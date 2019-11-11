على الحلوة والمرة.. قصة حب رامي جمال وزوجته ناريمان: مراتي وصديقتي

"صداقة فانجذاب فتناغم فحب فزواج"، هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان رامي جمال بزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان، والتي جمعت بينهما قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني، فدائمًا يصرح جمال عن ارتباطه بزوجته، حيث يساندا لبعضهم البعض خلال الأزمات التي يتعرض لها بعضهم البعض.

ينتهز الفنان الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته سويًا، قائلًا: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".

ناريمان تساند زوجها في محنته

وتعرض الفنان لوعكة صحية، نتج عنها إصابته بمرض البهاق، والذي كشف عنه، أمس، وكانت ناريمان أول من ساندته في محنتة حيث قالت عبر خاصية"استوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعادت نشر منشوره الذي أعلن فيه عن المرض، معلقة: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

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رامي جمال يطلب من متابعيه الدعاء لزوجته

وكان رامي ساند زوجته خلال مرضها، حينما تعرضت لوعكة صحية في إبريل الماضي، من العام الماضي، حيث طالب متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى مرورها بوعكة صحية.

ونشر "رامي" صورة تجمعه بزوجته "ناريمان"، وعلق عليها قائلا: "أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها واحفظها يا رب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا".

رامي جمال يعلن اصابته بمرض البهاق

وكان رامي قرر كتابة تفاصيل إصابته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".