بعد تصدره الـ"تريند" ووصفه بالجدع.. تعرف على "النص الحلو" في حياة أشرف زكي

بعد موقفه الإنساني مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عامًا، حيث تسلم جثمانه بعد رفض المشرحة تسليم الجثمان لأي أحد نظرًا لعدم حضور أي أقارب للمتوفى، لم يكتف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بهذا القدر، بل حضر الجنازة وتشييع الجثمان، وأدخله إلى القبر بمساعدة الفنان أحمد السقا وآخرين، كما استقبل واجب العزاء في الفنان الراحل.

وأشاد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالإضافة إلى كثير من الفنانين، بالموقف النبيل الذي قام به الفنان أشرف زكي، حيث لقبوه بـ"الجدع"، وأطلقوا هاشتاج يحمل اسمه، وأصبح هذا الهاشتاج "تريند تويتر" في الساعات الأخيرة.

روجينا أولى الداعمين لزوجها

زوجته الفنانة روجينا كانت هي من أوائل الداعمين الفخورين بزوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، فكتبت عنه في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتعبر له عن ذلك أمام الجميع وسردت المشكلات الزوجية بينهما في البداية بسبب انشغاله، والتي ما لبثت أن فهمته بعد ذلك حيث كتبت، "ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وأنانية وعايزاه جنبي باستمرار وكانت مشاكلنا أول الجواز إنت بتفضل النقابة عليا، يعني ممكن يلغي معاد مهم لي معاه عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة في تصوير أو فيه واجب عزا".

وأكملت: "لغاية ما ربنا حب يعلمني أو يأدبني أو يربيني ما هو تربية ربنا أعظم تربية فيحصلي حادث موت وأقعد في المستشفى أربعين يوما ماهونش عليا غير أهلي وزميلي والناس ووقفهم جنبي ماكنش فيه مواعيد زيارة الناس كانت على طول موجودة، والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وإنت في أشد الاحتياج لدا".

وأضافت: "الناس دى ماكنتش بتجيلي أنا كانت بتيجي لأشرف لأنها كانت بترد اللي بيعمله معاهم لأن هو كل سعادته في الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسي حد وهو بيحل مشكلة لحد، وعمرة ما فرق بين كبير وصغير من ساعة الدرس دا اتعلمت أنه في حد في الدنيا هو الأمان والسند هو دا اللي هكلمه أول ما يحصلي حاجة دا نقيبي أشرف زكي".

واختتمت: "واتعلمت كمان إن اللي بيعملوا أشرف جوزي هيترد ليا أنا وبناته، وهيبقى في ميزان حسناتك هعيش أنا وبناتك فخورين بيك يا حبيبي، ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر".

بداية قصة الحب بين أشرف زكي وروجينا

نشأت قصة الحب بين أشرف زكي والفنانة روجينا عندما كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية، وكان وقتها أشرف معيدًا يدرس لها الدراما، فأعجب بها ولم يتردد لحظة في التقدم لأهلها وطلب يدها.

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قضيا شهر العسل داخل مصر، بأحد الفنادق بمدينة شبرامنت، واقتصر الشهر ليومين فقط والسبب في ذلك هو قلة الإمكانيات المادية لديهما في هذا التوقيت، ولكن لم يؤثر ذلك على قصة حبهما.

ورزق الفنان أشرف زكي، من زوجته روجينا، فيما بعد بفتاتين وهما "مايا ومريم".

توتر وطلاق

ظلت حياة أشرف زكي وروجينا مستقرة، وأنجبا بنتين، ولكن أصاب تلك العلاقة المستمرة بعض التوتر، ما تسبب في حدوث انفصال، ولكن لم يدم طويلا حيث استمر 6 أشهر فقط، وعاد بعدها الثنائي لحياتهما الزوجية المستقرة مرة أخرى.

وفاة هيثم أحمد زكي

وشيّع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي من مسجد عمر مكرم الخميس الماضي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه، وغيَّب الموت الفنان الشاب في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.