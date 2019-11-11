"أصدقاء من الألف للياء".. مصرية تدخل "جينيس" بأكبر حفل توقيع بالشارقة

سجّلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حفل توقيع الكاتبتين المصرية سماح أبو بكر عزت، والإماراتية صالحة عبيد غابش كتاب "أصدقاء من الألف إلى الياء" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كأكبر حفل توقيع في العالم شارك فيه 1507 كتاب من مختلف الدول.

وعبّرت الكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت، عن سعادتها بدخول اسمها موسوعة "جينيس" ضمن المؤلفين الذين وقعوا كتبهم في هذا اليوم ضمن المعرض.

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وأضافت "سماح" لـ"الوطن"، أنَّ الكتاب صادر عن دار "صديقات" بالشارقة، ويستهدف المرحلة الأولى في الطفولة من سن 4 إلى 8 سنوات، موضحة أنَّه يعد رحلة مع الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء، من خلال قصة لطائر أو حيوان أول حرف من اسمه بحرف أبجدي مختلف، يعني الألف مثلًا القصة تكون عن الأسد أو الأرنب، والباء عن البطريق مثلا.

وتابعت: "كل قصة تحتوي على هدف أو مضمون، أو قيمة نحاول توصيلها للطفل، وكل مرة أو حكاية يجرى التأكيد من خلالها الحرف المقصود العمل عليه، بحيث تحقق القصة الهدف الأساسي وهو تثبيت الحرف الأبجدي".

وأشارت إلى اعتزازها بالكتاب لأنَّه أول تعاون بين كاتبتين إمارتية ومصرية، في كتاب واحد، وكل كاتبة تحدثت عن 14 حرفًا قدمت عليها القصص مما خلق حالة تكامل بينها وبين الكاتبة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي في لجنة شؤون الأسرة بالشارقة، وهو المكتب متعدد الأنشطة الثقافية.