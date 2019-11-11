لضمان صحته.. أخطاء تجنبها عند تربية حيوان أليف في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب البعض بتربية حيوان أليف في المنزل، تربطهم معه علاقة حب متبادلة قد تتجاوز أحيانًا علاقات البشر، غير إن هناك بعض الأخطاء التي قد نقع فيها مع حيواننا الأليف.

وإذا كنت من هواة تربية حيوان أليف، ربما تكون واحد من بين الذي يقعون في ممارسة خاطئة تجاه الحيوان دون دراية.

نستعرض أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها فورًا عند التعامل مع الحيوان، وفقًا لما قال الدكتور محمد الصور استشاري طب وجراحات الحيون لـ"الخليج 365".

أولا: أخطاء تغذية

1- تعريض الحيوان الأليف لمواد ضارة أو سامة مثل: المبيدات والمنظفات والآلات الحادة وأسلاك الكهرباء ولعب الأطفال صغيرة الحجم سهلة البلع.

2- إطعام الحيوان كميات كبيرة من الأكل تسبب له الانتفاخ وزيادة الوزن وما يتبعها من أمراض.

3- إطعام الحيوانات أطعمة غير مخصصة لهم مثل: العظام المطبوخة والفواكه والحلوى.

ثانيا : أخطاء تربوية

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1- لا يجب تقييد الحيوانات في أماكن ضيقة تفتقر لإتاحة الحركة واللعب.

2- كما لا يجب أن يكون الحيوان طليقا دون مراعاة للمخاطر مثل: السيارات والنوافذ، فكثير من إصابات الكلاب والقطط تكون إما بصدام سيارة أو سقوط من نافذة أو بلكونة.

3- الإهمال في إعطائهم التطعيمات الدورية بانتظام، وأدوية الوقاية من الطفيليات والديدان المعوية يعرض الأليف لكثير من الأمراض والمخاطر لحياته.

ثالثا: أكثر الأخطاء شيوعا في حالات الحوادث والكسور

1- إهمال الحالة والتأخر في اللجوء للطبيب، وأيضا اللجوء لأطباء غير مختصين، فكما الحال في الأطباء البشريين، الحال للبيطريين؛ فهناك أهل الاختصاص والخبرة في كل مجال.

2- من أشهر المشاكل التي تنتج عنها إصابة الحيوان هو حمله وتحريكه دون وعي، والذهاب لأطباء طواري غير مختصين، وتعد عملية النقل والتحريك والفحص من أكثر أسباب التلف الدائم للأعصاب وحدوث مضاعفات كبيرة.

3- يجب الحرص أثناء حمل الحيوان المصاب على قطعة قماش كبيرة ولا يتم تحريكه نهائيا ويتم تصوير الأشعة دون لمسه أو تحريكه حتى تتضح الصورة قبل أن يفحصه الطبيب المختص.

4- عدم الالتزام بتعليمات الطبيب البيطري سواء بجرعات الأدوية أو الممنوعات الغذائية أو سبل العناية بالمريض بعد الجراحة بجدية، هو أهم أسباب فشل العلاج وزيادة المخاطر للحيوان الأليف.