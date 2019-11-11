لا تنظر للشمس ظهر اليوم.. هذا ما سيحدث لعينيك إذا حدقت فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حدث فلكي نادر تشهده القاهرة في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، ولمدة خمس ساعات و28 دقيقة، وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، ويبدو على شكل نقطة سوداء تمر أمام الشمس، وهو ما سمي بـ"الدمعة السوداء".

والظاهرة تتكرر حينما يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يومًا فقط.

وحذّر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من التحديق في قرص الشمس بالعين المجردة.

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وفي هذا الصدد تقول الدكتورة نيللي وهبي استشاري جراحة العيون، لـ"الخليج 365"، إن النظر لأشعة الشمس في وقت الظاهرة يسبب حرق في الشبكية في بؤرة العين؛ لأنه عند مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس يظهر على شكل نقطة سوداء وهذه النقطة تحتوي على أشعة فوق بنفسجية وأشعة حمراء ضارة للغاية.

وأكدت أن التحديق في قرص الشمس قد يسبب الإصابة بالعمى إذا تم التعرض له لفترة طويلة أكثر من ساعتين.

ونصحت بألا تزيد مدة رصد الظاهرة عبر العين المجردة أو نظارة الشمس أو صور الإشاعات الطبية أو أقراص الحاسب الممغنطة القديمة عن 30 ثانية، حيث إنها غير آمنة تماما فينفذ منها الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء التي لها تأثير ضار جدًا على العين.

وقال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته على "فيسبوك"، إن رصد هذه الظاهرة يستلزم وجود تليسكوب فلكي مع فلتر شمسي جيد مخصص لذلك.