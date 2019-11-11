اختاري كريم الاساس المناسب البشرة الجافة إلى العادية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تتساءل الكثير من السيدات المهتمات بالمكياج عن كريم الاساس الأنسب لصاحبات البشرة العادية التي تميل إلى الجفاف أكثر، فجاءتهن الإجابات من الخبراء مباشرة. ندرج في الأسفل واحداً من هذه الأسئلة مع الجواب الوافي.



Q: "أنا أستخدم كريم الأساس من بورجوا هلثي مكس، قبل الأساس أضع كريماً مرطباً وكمان بريمر ومع ذلك يصبح مقشراً، مع العلم أني أعمل على تقشير لبشرتي مرتين كل أسبوع، وغيرت كريم الأساس لكن النتيجة نفسها ما السبب مع العلم أن بشرتي جافة إلى عادية".

فاونديشن البشرة الجافة

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جواب الخبيرة رولا علي:

كريم أساس البشرة الجافة يختلف تماماً عن كريم أساس البشرة الدهنية، فالبشرة الجافّة بحاجة إلى كريم ذي قاعدة دهنيّة غنيّة بالزيوت والمكوّنات المرطّبة، خلافاً للبشرة الدهنيّة التي تحتاج إلى كريم أساس غنيّ بالقواعد المائيّة.



ابحثي عن كريم الأساس المرطّب والغنيّ الذي يمنح البشرة التوهّج والترطيب العميق طوال اليوم.



يعد كريم أساس Bourjois Healthy Mix Serum Foundation من كريمات الأساس المناسبة للبشرة الجافة؛ كونه يحتوي بتركيبته على خلاصات الفواكه الغنيّة بالفيتامينات المغذّية والمرمّمة للبشرة، ما يحارب الشحوب الذي عادة ما يعاني منه هذا النوع من البشرة، اجتهدي أيضاً لتأمين برايمر وكريم الإضاءة، أو الهايلايتر بالخصائص نفسها تخدم احتياجات بشرتكِ الجافّة على مدار اليوم دون أن تنسي أهميّة ترطيب البشرة قبل توزيع خطوات كريم الأساس هذا.



يمكنك أيضاً اختيار كريمات الأساس:

LANCÔME Teint Idole Ultra 24H

غني بالبوليمير الذي يرطّب البشرة ويمنحها المزيد من النضارة.



bareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel

يمكنكِ الجمع بين المكياج والعناية في هذا المستحضر السحريّ الذي يعد بشرتكِ الجافة بمستويات فائقة من الترطيب والغذاء؛ حيث يحتوي على مستخلصات بحريّة، جليسيرين وزيت جوز الهند. قوامه هلاميّ خفيف يجعل منه الصديق الوفي لبشرتكِ الجافّة.

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NARS Sheer Glow Foundation

خفيف القوام بتركيبة مرطّبة فائقة ومتطوّرة، غنيّ بالمضادّات الأكسدة، ما يعيد للبشرة نضارتها، ويؤمّن لها الترطيب والمظهر الناعم والحريريّ لساعات طويلة.



MAC Cosmetics Studio Face And Body Foundation

بقاعدته المائيّة الأساسيّة، يعتبر مرطّباً جيّداً ومثاليّاً للبشرة الجافّة التي تعاني من البثور وحبّ الشباب. يمكنكِ تطبيقه على كامل بشرة الوجه والجسم.



Maybelline Dream Matte Mousse Foundation

صيغة كريميّة تمتزج على البشرة بسلاسة لمنحها لمعاناً وملمساً حريريّاً. غنيّ بالبوليمير والسيليكون، قوامه خفيف لا يظهر جافّاً على البشرة ويمنع تبقّعها.



Clinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 Hydrating Colour Corrector

هو ليس تماماً كريم فاونديشن، ولكنّه كريم سي سي CC Cream ملوّن، يعد الخيار المثاليّ للبشرة الجافّة؛ حيث يوفّر لها الترطيب الفائق ويوحّد لونها.



Max Factor Skin Luminizer Foundation

يوفّر هذا الأساس للبشرة الجافّة تغطية ناعمة لتبدو أكثر توهّجاً وصحّة.



Dior Star Sculpture Weightless Perfection

قوامه خفيف ينزلق على البشرة بسهولة ليؤمّن لها تغطية تفيض حيويّة وإشراقة.

فاونديشن البشرة الجافة

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Chanel Les Beiges Healthy Glow Foundation

يمنح هذا الكريم الأساسيّ البشرة الجافّة تألّقاً واضحاً، يضيئها بتركيبته المميّزة والمتطوّرة، كما يؤمّن لها مستويات فائقة من الترطيب على مدار اليوم.



Charlotte Tilbury Magic Foundation

كريم أساس غنيّ جدّاَ بفيتامين C الضروريّ للبشرة الجافّة إضافة إلى حمض الهيالورونيك وخلاصة الفطر التي تعمل جميعها على تغذية البشرة بعمق، يعيد ملء الخطوط الرقيقة، يقلّص المسامّ ويخفي عيوبها.



NARS Sheer Glow Foundation

غنيّ بمضادّات الأكسدة المرطّبة للبشرة بعمق، يمنحها المظهر الصحيّ والنديّ.



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