كارمن بصيبص ومكياج ناعم في كافة إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - على رغم صغر سنها، إلا أن النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل سريع، ليس فقط بسبب موهبتها واحترافيتها في مجال التمثيل، بل أيضاً كونها تتمتع بملامح طبيعية ناعمة بعيداً عن التصنّع وحقن البوتوكس، وتبتعد عن المكياجات القوية والمبالغ فيها، فهي تعتمد عدداً محدداً جداً من مستحضرات المكياج وتولي عناية كبيرة ببشرتها.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى المكياج المفضل لدى كارمن بصيبص، وأبرز المستحضرات التي تستخدمها.



أسرار جمال بشرة كارمن بصيبص

أسرار جمال بشرة كارمن بصيبص



من يتابع كارمن بصيبص يدرك تماماً أنها تولي العناية اللازمة ببشرتها، وهذ الأمر ينعكس إيجاباً على جمال مكياجها الناعم والبسيط، لا سيما أنها تمضي ساعات طويلة في تصوير أعمالها، وبالتالي تعرضها للأضواء التي تؤثر سلباً على البشرة. فرغم ذلك، استطاعت كارمن بصيبص الحفاظ على بشرة نضرة وصحية وخالية من الشوائب. حيث أنها تتبع روتين عناية بالبشرة خاصاً بها، يرتكز على تنظيف الوجه صباحاً بصابون خاص يناسب بشرتها، وترطيب البشرة من خلال استخدام الكريم المرطب الملائم. إضافة الى ذلك، تحرص كارمن بصيبص دائماً على إزالة كافة أثار المكياج عن وجهها قبل الخلود الى النوم، بواسطة مزيل المكياج الذي يرتكز في تركيبته على الماء، كما تستخدم مياه الينابيع الحرارية Thermal Spring Water، التي تمحو أثار التعب البادية على بشرة الوجه، والرذاذ المرطب الذي يشتمل في تركيبته على المعادن والمكونات التي تعزز من صحة البشرة وتمنحها مظهراً ندياً.



مكياج كارمن بصيبص اليومي

مكياج كارمن بصيبص اليومي



دائماً ما تعتمد كارمن بصيبص المكياج البسيط جداً في إطلالاتها اليومية، والذي يقتصر على استخدام الكونسيلر في محيط العين، وذلك لإخفاء الشوائب وأثار التعب في هذه المنطقة من الوجه، واستعمال البلاش الذي يمنحها تورداً طبيعياً وبشرة مشرقة. أما خلال التصوير، ولا سيما في مسلسها الجديد الذي يُعرض حالياً، عروس بيروت، فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة الى كارمن بصيبص، حيث تعتمد أيضاً المكياج الناعم الذي يرتكز فقط على وضع الكونسيلر وتطبيق القليل من كريم الأساس، والبلاش على عظمتي الخدين، فتحافظ بذلك على ملامحها الطبيعية بعيداً عن المبالغة.

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مكياج كارمن بصيبص في المناسبات

مكياج كارمن بصيبص في المناسبات



دائماً ما تؤكد كارمن بصيبص في إطلالاتها، أنها لا تميل الى مجاراة الموضة في عالم المكياج، لا سيما اساليب المكياج القوية والفاقعة والخارجة عن المألوف. فهي لا تحبذ مثلاً تقنية الهايلاتير والكونتورينغ التي تسلط الضوء على ملامح الوجه وتجعلها منحوتة، كونها تعتبر أنها لا تليق بملامحها من جهة، ومن جهة أخرى لا تتناغم مع أسلوبها الناعم والبسيط. إلا أن ذلك لا يمنعها من اعتماد أساليب المكياج الراقية خلال المناسبات، وإنما بطريقة ناعمة وخفيفة، في مقدمها المكياج السموكي الترابي، والذهبي الناعم، الذي يرتكز على تطبيق ظلال العيون الترابية أو الذهبية بأسلوب السموكي، ووضع القليل من كريم أساس بتركيبة خفيفة تموّه الشوائب من دون أن تخفي مظهر البشرة الطبيعي، واستخدام أحمر الشفاه النيود، مع لمسة خفيفة من البلاش . كذلك، تعتمد كارمن بصيبص أحياناً، لا سيما في المناسبات، مكياج العيون الناعم جداً وأحمر الشفاه الأحمر، مما يمنحها إطلالة أنثوية جذابة.



مستحضرات لا تفارق حقيبة كارمن بصيبص

تحرص كارمن بصيبص على اعتماد الإطلالات الناعمة



كما ذكرنا آنفاً، تحرص كارمن بصيبص على اعتماد الإطلالات الناعمة والمكياج البسيط، لذلك قد لا نجد في حقيبتها سوى مستحضرين فقط، وهما: الكونسيلر كونه ضرورياً بالنسبة إليها، وذلك لإخفاء التعب تحت العينين الناتج عن عملها لساعات طويلة، والبلاش الذي يمنحها بشرة متوردة ومشرقة.



حواجب طبيعية

حواجب طبيعية



تتميز كارمن بصيبص بحاجبيها العريضين الطبيعيين، وخلافاً لنجمات كثيرات لم تعمد الى اللجوء الى التاتو أو التقنيات التي تمنح المرأة حواجب عريضة، فكل ما تفعله هو ترك حاجبيها على طبيعتهما وعدم تشذيبهما أو ملئهما بقلم تحديد الحواجب، كما أنها لا تستخدم الجل المثبت للحواجب.

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