اختاري الكونتورينغ المناسب للون البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - من المعروف ان كونتور الوجه يتميز بدرجات عديدة وألوان مختلفة، فمنه ما يميل في أساسه للون البني، ومنه ما يميل للون الرمادي، وهنا تكمن الخبرة باختيار اللون الأنسب للون البشرة Undertone. تساءلت إحدى السيدات، حول أساسيات اختيار الكونتورنج، فمتى تستخدمه وماهي الدرجات الأنسب لها؟ كانت الإجابة من الخبراء مباشرة، فإليك السؤال والجواب الوافي.



Q: "كيف أُحدد إذا كانت بشرتي تحتاج إلى كونتورينغ أم لا؟ وهل يكون لونه بنياً داكناً أم فاتحاً؟"



جواب الخبيرة نورا المغذوي:



كونتور الوجه

خطوات تطبيق مكياج سهرة ناعم

يلائم الكونتور المكياج الثقيل المخصص للمناسبات والحفلات، وتعتمد قوته على رغبة كل فتاة.



يمكنك التخلي عن الكونتور في مكياجك اليومي الخفيف، ولكن لا غنى عن الهايلايتر لإضاءة ملامح الوجه ومنحك الإشراق.

درجة الكونتور الأنسب:

البشرة الفاتحة:

طريقة اختيار الكونتورينغ

أخطاء شائعة تجنبيها عند تطبيق الهايلايتر

ننصح صاحبة هذه البشرة بأن تختار الكونتورينغ الكريمي مع القليل من البودرة؛ حتى تتمكن من المزج للحصول على أساس جيد للمكياج. ويعتبر اللون الحيادي الجوهر في هذه العملية؛ لأن أي شيء بلون برتقالي كثير سوف يؤدي إلى أثر برتقالي بالفعل، لذلك الكونتورينغ مع بعض من الدرجات الرمادية سيكون جميلاً وناعماً لك.

البشرة المتوسطة:

لصاحبة هذه البشرة من الأفضل اختيار البلاش الرمادي البني اللون للحصول على كونتورينغ ناعم جداً. ومن بعدها تأتي عملية المزج تحت الخدين والجفون والفك؛ من أجل خلق مظهر عميق.

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البشرة الزيتونية:

للبشرة الدافئة والداكنة اللون، ننصح باستخدام درجات رمادية؛ من أجل زيادة عمق الكونتورينغ. وبالأخص إن كانت الألوان خافتة وباهتة من دون لمعان.

البشرة الداكنة:

ننصح صاحبة هذه البشرة باستخدام درجتين أغمق من لون كريم الأساس الخاص بها، والتأكد من عملية الإضاءة من أجل إعطاء الإشراقة المناسبة بالأخص تحت عظمة الحاجب وفوق الخدين، وتحت جسر الأنف وفي ثنية الشفة العليا.

تطبيق الكونتور حسب شكل الوجه:

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الوجه المربع:

إن كنت ذات وجه مربع فهذا يعني أن عظم الفك واضح لديك، لذا قومي بتطبيق الظل الغامق على طول عظم الفك لتقللي من بروزه، مع المزج التصاعدي للظل، كما أنك بحاجة لتطبيق الظل الغامق على جانبي الجبين ليبدو وجهك أقل عرضاً.



الوجه المدور:

لصاحبات الوجوه المدورة لابد من إبراز منطقة الخدين وذلك بتطبيق الظل الغامق تحت عظم الخد، وعلى طول عظم الفك وحتى زاوية الفم، مع المزج للأعلى والأسفل بالفرشاة الناعمة.



الوجه المستطيل:

لتقللي من طول وجهك، قومي بتطبيق الظل الغامق على طول الذقن وخط الشعر، ثم قومي بفرشاة نظيفة بالقيام بحركات واسعة نحو منتصف الوجه لتخففي من حدة التظيل.



الوجه على شكل قلب:

قوم بتطبيق الظل الغامق على خط الشعر وعلى جانبي الجبين نزولاً إلى أسفل الأذنين. وبذلك تقللين من عرض جبينك.



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