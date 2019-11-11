ماسكات مقشرة للقدمين أساسي قبل مناسباتك المهمّة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مظهر القدمين يعكس الكثير عن مدى اهتمامكِ بنفسِك، لهذا عليكِ الاهتمام والحفاظ دائمًا على مظهر القدمين، بخاصة وأنها من أكثر المناطق في الجسم عرضة للتشقق. وهذه اللمسة الأنثوية الناعمة لا يمكن الحصول عليها من دون المقشرات الطبيعية المفيدة لبشرتكِ، وتخلّصكِ من الجلد الميت، وكذلك تنشّط الدورة الدموية بالجسم.



ماسك الشوفان وزيت الجوجوبا

جربي ماسك الشوفان وزيت الجوجوبا



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا



- بلّلي قدميكِ بالماء لمدة ربع ساعة، ومن ثم ضعي الخليط على بشرة قدميكِ.

- افركي الخليط بعمل ماساج لبشرتكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.

- اشفطي قدميكِ بالماء، وكرري الماسك مرتين بالأسبوع.



ماسك الخل والحليب والصبار

الصبار



- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- نصف ملعقة خل صغيرة

- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على القدم.

اتركيها لمدة ربع ساعة ثم اشطفي قدميكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتحصلي على مظهر ناعم للقدمين.



ماسك الليمون والغليسرين

ماسك الليمون والغليسرين



- كمية من عصير الليمون

- قطرات من الغليسرين



اخلطي كلًّا من عصير الليمون والغليسرين مع بعضهما البعض.

ضعي الخليط على بشرتكِ واتركيه حتى يجف، وبعدها اشطفي قدميكِ.

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